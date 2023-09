Toto s hlavou a krkom nikdy nerobte. Lekár varuje pred vážnymi následkami

Mnohí ľudia pociťujú uvoľnenie v krku, keď sa im podarí vykrútiť hlavu a po zatlačení počujú prasknutie. Ide o zvyk, ktorý viacerým ľuďom prináša až slastný pocit, no lekári varujú, že je to omnoho nebezpečnejšie než si myslíte. Doktor Ever Arias, ktorý je známy tým, že na internete vyvracia lekárske mýty, uviedol, že nikdy by sme sa nemali pokúšať o praskanie v krku. Následkom môže byť zlomenina či dokonca cievna mozgová príhoda.

Reagoval tak na virálne video mladého dievčaťa, ktoré si pri tejto činnosti zlomilo krk. "Zlomila som si krk vlastnými rukami a prvé 2 týždne na vysokej škole strávim v krčnej ortéze,” uviedla na TikToku. Lekár potvrdzuje vážne následky vysvetlil, prečo by ste sa nikdy nemali pokúšať o prasknutie v krčnej chrbtici.

Arias opísal prípad 20-ročnej pacientky, ktorá skončila v nemocnici po tom, čo si dvakrát praskla krk a následne pociťovala veľké bolesti. “Zistili sme, že má kompresívnu zlomeninu krčnej chrbtice. V podstate sa zistilo, že má diagnózu syndrómu hypermobility a kvôli tomu bola veľmi ohybná. Stalo sa to, že si až príliš natiahla krk a vznikla u nej kompresívna zlomenina."

Menšia kompresívna zlomenina sa môže liečiť krčnou ortézou, ktorá sa nosí 6 až 8 týždňov, zatiaľ čo zložitejšia zlomenina si môže vyžadovať operáciu alebo niekoľko mesiacov fixácie krku. Lekár dodal, že pri praskaní krku môžu vzniknúť rôzne problémy: "Niekedy prídu ľudia s mŕtvicou, lebo chiropraktik im manipuloval s krkom a skončilo to tak, že u nich došlo k disekcii vertebrálnej artérie, ktorá im spôsobila mŕtvicu. Môžete si tiež sami spôsobiť disekciu chrbticovej tepny alebo iné poranenia ciev v štruktúre krku.”

V roku 2019 utrpel otec dvoch detí mozgovú príhodu po tom, ako si pri naťahovaní zlomil krk, informoval portál Daily Mail. Josh Hader z Oklahomy po tom, ako počul prasknutie, pocítil necitlivosť a nebol schopný rovno chodiť, a preto ho urýchlene previezli do nemocnice. Lekári mu povedali, že keď si naťahoval krk, vykrútil ho tak rýchlo, že si nechtiac roztrhol cievu vedúcu z krku do mozgu, čo spôsobilo mŕtvicu.

Pod videom doktora Ariasa pribudlo množstvo komentárov, v ktorých viacerí priznali, že nedokážu prežiť jeden deň bez toho, aby si spôsobovali praskanie a robia to už dlhé roky. Niektorí sa cítia nepríjemne, ak to neurobia a preto sa doktora pýtali, čo majú v takom prípade robiť. "Len to nerobte často. Skúste si ho najprv masírovať,” odpovedal Arias.