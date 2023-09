Ako sa vyhnúť demencii: Vedci potvrdili účinný spôsob prevencie Alzheimerovej choroby

Nové zistenia vedcov potvrdzujú, že cvičenie môže predchádzať vzniku Alzheimerovej choroby, čo by mohlo viesť k novej liečbe tohto zatiaľ nevyliečiteľného ochorenia. Odborníci dokázali, že hormón nazývaný irisín, ktorý sa uvoľňuje počas cvičenia, odstraňuje plaky v mozgu spojené s ochorením, ktoré narúša pamäťové funkcie.

V laboratórnej štúdii došlo k pozoruhodnému zníženiu proteínov amyloidu beta, keď boli vystavené pôsobeniu irisínu. Staršie štúdie na myšiach ukázali, že fyzické cvičenie znižuje usadeniny amyloidu beta, ale mechanizmy, ktoré za to boli zodpovedné, zostávali záhadou.

Nová štúdia uverejnená v časopise Neuron vyriešila túto hádanku a sľubuje nové spôsoby prevencie alebo liečby tohto ochorenia. Vedci uviedli, že tieto zistenia by mohli byť podnetom pre nové potenciálne liečebné postupy. Irisín by napríklad mohol byť podávaný do krvného obehu.

Vedúci autor štúdie Se Hoon Choi, docent neurológie v Massachusetts General Hospital (MGH), povedal: "Ukázali sme, že tento účinok irisínu možno pripísať zvýšenej aktivite neprilyzínu vďaka zvýšeným hladinám neprilyzínu vylučovaného z buniek v mozgu nazývaných astrocyty.”

Tento tím vedcov predtým vyvinul prvý 3D model Alzheimerovej choroby - systém buniek vytvorený v laboratóriu, ktorý predstavuje ľudský mozog s týmto ochorením. Už predtým bolo známe, že cvičenie spôsobuje uvoľňovanie irisínu zo svalov, čím sa zvyšuje jeho hladina v tele. Irisín zlepšuje svalovú aktivitu, čím sa zvyšuje množstvo energie, ktorú môžu svaly využiť. Tím aplikoval hormón na svoj 3D model ľudského mozgu s Alzheimerovou chorobou.

Neprilyzín je enzým rozkladajúci amyloid beta a vedci ho našli v mozgoch myší, ktoré boli nútené cvičiť. Predchádzajúce štúdie ukázali, že u myší sa irisín vstreknutý do krvného obehu môže dostať do mozgu, čím sa stáva potenciálne užitočným terapeutickým prostriedkom.

Podľa vedcov ich zistenia naznačujú, že irisín je hlavným mediátorom zvýšenia hladiny neprilyzínu vyvolaného cvičením, čo vedie k zníženiu amyloidu beta. To naznačuje novú cieľovú cestu pre liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby.