Toto je dôvod, prečo by ste nemali dávať banán do smoothie. Zbytočne si tým škodíte

Smoothies či kokteily z ovocia a zeleniny môžu byť chutným a pohodlným spôsobom, ako získať živiny v jednom sýtom nápoji. Pri ich príprave sa fantázii medze nekladú, no podľa vedcov sú isté druhy ovocia, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Výskumníci z Kalifornskej univerzity v Davise uvádzajú, že miešanie určitých zložiek v smoothies môže ovplyvniť to, či váš organizmus dostane výživné látky.

V štúdii, ktorá bola uverejnená v časopise Food and Function , sa pomocou smoothies testovalo, ako rôzne hladiny polyfenoloxidázy, enzýmu v mnohých druhoch ovocia a zeleniny, ovplyvňujú množstvo flavanolov v potravinách, ktoré sa vstrebávajú do tela. Flavanoly sú skupinou bioaktívnych zlúčenín, ktoré sú prospešné pre vaše srdce a kognitívne zdravie a prirodzene sa nachádzajú v jablkách, hruškách, čučoriedkach, černiciach, hrozne a kakau - bežných zložkách smoothie.

"Snažili sme sa na veľmi praktickej úrovni pochopiť, ako môže bežná potravina a príprava jedla, ako je smoothie na báze banánov, ovplyvniť dostupnosť flavanolov, ktoré sa po príjme vstrebávajú," povedal hlavný autor štúdie Javier Ottaviani, výskumný pracovník na katedre výživy Kalifornskej univerzity v Davise.

Ak nakrájate jablko alebo ošúpete banán, ovocie rýchlo zhnedne. Stane sa tak vďaka polyfenoloxidáze (PPO), enzýmu prirodzene prítomnému v týchto potravinách. K zhnednutiu dochádza, keď je potravina obsahujúca tento enzým rozrezaná alebo pomliaždená a vystavená pôsobeniu vzduchu. Vedci chceli zistiť, či konzumácia čerstvo pripravených smoothies z rôznych druhov ovocia obsahujúcich PPO ovplyvňuje množstvo flavanolov dostupných pre telo.

Banány by sa nemali kombinovať s bobuľovým ovocím

Výskumníci nechali účastníkov vypiť smoothie pripravené z banánov, ktoré majú prirodzene vysokú aktivitu PPO, a smoothie pripravené z miešaných bobuľovitých plodov, ktoré majú prirodzene nízku aktivitu PPO. Účastníci v kontrolnej skupine užívali flavanolové kapsuly. Po požití smoothie a kapsúl sa analyzovali vzorky krvi a moču na meranie hladiny flavanolov prítomných v tele. Výskumníci zistili, že tí, ktorí pili banánové smoothie, mali o 84 % nižšiu hladinu flavanolov v tele v porovnaní s kontrolnou skupinou.

"Boli sme naozaj prekvapení, ako rýchlo pridanie jedného banánu znížilo hladinu flavanolov v smoothie a úroveň flavanolu absorbovaného v tele," povedal Ottaviani. "To poukazuje na to, ako môže príprava a kombinácia potravín ovplyvniť vstrebávanie zlúčenín v potravinách."

Pre kardiometabolické zdravie by mali ľudia konzumovať 400 až 600 miligramov flavanolov denne. Ottaviani uviedol, že ľudia, ktorí sa snažia prijať takéto množstvo flavanolov, by mali zvážiť prípravu smoothies kombináciou ovocia bohatého na flavanol, ako sú bobuľovité plody, s inými zložkami, ktoré majú tiež nízku aktivitu PPO, ako je ananás, pomaranče, mango alebo jogurt.

Tým, ktorí chcú konzumovať smoothies s banánmi alebo iným ovocím a zeleninou s vysokou aktivitou PPO, vedci odporúčajú, aby ich nekombinovali s ovocím bohatým na flavanoly, ako sú bobuľoviny, hrozno a kakao.

Zistenia tejto štúdie by mohli podnietiť budúci výskum spôsobu prípravy ďalších potravín a ich vplyvu na flavanoly. Ako príklad Ottaviani uviedol, že čaj je hlavným potravinovým zdrojom flavanolov a v závislosti od spôsobu jeho prípravy sa môže zmeniť množstvo flavanolov, ktoré telo dokáže vstrebať. "Toto je určite oblasť, ktorá si zaslúži väčšiu pozornosť v oblasti polyfenolov a bioaktívnych zlúčenín vo všeobecnosti," povedal Ottaviani.