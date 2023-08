Pozor na krvavé pľuzgiere v ústach a hrdle. Môžu vzniknúť, keď zjete toto jedlo

Už dlhé roky nám lekári hovoria, že konzumácia príliš veľkého množstva vyprážaných jedál je spoľahlivým receptom na infarkt. Odborníci však teraz varujú, že toto jedlo môže tiež vyvolať zriedkavé ochorenie, pri ktorom sa v ústach vytvoria pľuzgiere naplnené krvou.

Presne to sa stalo 50-ročnému mužovi v Japonsku, pričom bol tento prípad opísaný v lekárskom časopise European Journal of Case Reports in Internal Medicine . Ide o málo známy stav zvaný angina bullosa haemorrhagica (ABH) a môže byť spôsobený aj konzumáciou horúcich jedál a nápojov. Spúšťačom môžu byť aj zákroky u lekára, ako napríklad nové plomby či korunky.

Lekári z univerzitnej nemocnice Chiba v Japonsku uviedli, že muž prišiel do nemocnice a sťažoval sa na krvácanie z úst. Zdravotníkom povedal, že už 20 rokov trpí krvácaním vždy, keď zje vyprážané jedlo, napríklad bravčové rezne.

Lekári objavili na pravej strane jeho hltana abnormálnu krvnú zrazeninu s rozmermi 17 mm na šírku a 18 mm na výšku. Výsledky krvných testov a testov zrážanlivosti krvi však boli normálne.

Pôvodne si mysleli, že krvácanie môže byť spôsobené Von Willebrandovou chorobou, bežným dedičným ochorením, ktoré môže spôsobiť ľahké krvácanie. Spôsobuje napríklad časté alebo dlhotrvajúce krvácanie z nosa alebo silné krvácanie z rezných rán. Nespôsobuje však krvavé pľuzgiere.

Opakovaný výskyt krvácania viedol lekárov k diagnóze ABH. Krvácanie pri ABH zvyčajne ustúpi v priebehu jedného dňa, zatiaľ čo pľuzgiere sa zvyčajne hoja týždeň bez zjazvenia.

Lekári konštatovali, že u muža sa krvácanie zastavilo v priebehu jedného dňa. Väčšina pľuzgierov, ktorých šírka sa môže pohybovať od štyroch do 30 mm, sa tiež hojí spontánne a nevyžaduje si liečbu.

Vedci však varovali, že v zriedkavých prípadoch môže nahromadenie krvných pľuzgierov zablokovať dýchacie cesty a vyžadovať si chirurgický zákrok. Zdravotníci však uviedli, že pacientovi sa za viac ako rok od návštevy nemocnice pľuzgiere nevrátili, pretože sa vyhýbal vyprážanému jedlu.