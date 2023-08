Final Fantasy Fan Festival v Las Vegas naplnil očakávania a ponúkol ešte viac

Behom posledných rokov prilákala online hra Final Fantasy XIV neuveriteľne veľké množstvo hráčov. Približne 27 miliónov bojovníkov svetla sa pravidelne stretáva vo svete Eorzea a po niekoľkoročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 konečne dostali možnosť sa stretnúť aj osobne a osláviť popularitu hry, ktorá slávi 10 rokov existencie. Posledné júlové dni sa niesli v znamení fanúšikovského festivalu v Las Vegas, ktorý vývojári zo Square Enix pripravili pre svoju vernú komunitu. Stretnutie v Severnej Amerike bolo prvou zastávkou na tour, ktorá bude pokračovať v Londýne a Tokiu. My sme dostali možnosť spolu s pálivým púštnym vzduchom nasať neskutočnú atmosféru Final Fantasy Fan Festivalu na výstavisku Las Vegas Convention Center. Podujatie nás prekvapilo nielen veľkoleposťou, ale aj množstvom úžasných aktivít a noviniek, z ktorých jasalo celé publikum.

Aj vo viac než 40-stupňových horúčavách boli fanúšikovia ochotní stáť v rade na výstavisko, aby sa dostali dnu medzi prvými a chytili si miesto na sedenie, miesto v rade na aktivity, či v rade na stánok s cenným tovarom vyrobeným špeciálne pre túto akciu. Dvojdňový festival započal nový riaditeľ Square Enix Takashi Kiryu a nemohol chýbať herný producent a režisér Naoki Yoshida, ktorý je komunite známy ako Yoshi-P. Fanúšikovia od neho očakávali minimálne jedno veľké oznámenie a on ich nesklamal. Naopak, dokázal mnohých príjemne prekvapiť. Fan Fest v Las Vegas bol dejiskom oznámenia ďalšej veľkej expanzie hry, ktorá dostala názov Dawntrail. Vydanie piateho príbehového dodatku k hre je naplánované na leto 2024 a sľubuje diametrálne odlišnú atmosféru od predchádzajúcej expanzie Endwalker.

Yoshi-P sľúbil hráčom, že Dawntrail bude ako dovolenka vo Final Fantasy svete. Bude sa odohrávať v novej lokalite Tural a okrem nového príbehu prinesie nové práce, schopnosti aj nepriateľov. Reakcia fanúšikov na trailer sa ozývala celým výstaviskom a návštevníci festivalu jasali pri každom novom zábere. Yoshi-P naznačil, že nová práca vo Final Fantasy XIV nejako súvisí s jeho tričkom s Mladými ninja korytnačkami. Na internete začali kolovať rôzne teórie, no ak sa fanúšikovia majú dovzedieť niečo viac, pravdepodobne to bude až na londýnskom festivale v októbri. Návštevníkov festivalu nielenže potešilo zvýšenie maximálneho levelu na 100, ale najväčšie ovácie bolo počuť pri predstavení grafických a kozmetických aktualizácií.

Enjoyed being onstage with Yoshi-P and Kiryu-san to announce Final Fantasy XIV coming to Xbox. We’re thrilled that the Xbox community will join the Warriors of Light and we look forward to partnering closely with Square Enix on future games. pic.twitter.com/zq0ETkDFq1