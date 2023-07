Pri rodinných domoch spozorovali medveďa, zanechal za sebou spúšť

V obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín bol spozorovaný výskyt medveďa v časti Malá Petrová. Podľa obecného úradu sa medveď už niekoľko dní v podvečerných hodinách pohybuje v blízkosti domov.

“Vyzývame občanov a návštevníkov obce, aby boli počas pohybu v prírode obozretní a do prírody chodili v skupinkách,” upozorňuje obec v ozname na svojej stránke.

Niektorí obyvatelia Zázrivej medveďa spozorovali aj v lokalitách Kozinská či Biela. Jeden z obyvateľov časti Malá Petrová na sociálnej sieti upozornil, že medveď sa pohyboval v ranných hodinách na včelnici asi 100 m od hlavnej cesty smerom do Zázrivej. “Zanechal spúšť, 2 rodiny zničené, ešte sa aj podpísal,” uviedol Peter v komentári pod oznamom obce na facebooku.

Foto: facebook.com/Obec Zázrivá

Podobné varovanie vydala v utorok aj obec Pača v Rožňavskom okrese, kde sa v blízkosti kúpaliska pohybujú medvede .

Envirorezort v súvislosti s výskytmi medveďa posilňuje spoluprácu so Štátnou ochranou prírody SR, samosprávami, mestskou a obecnou políciou. Taktiež sa snaží nadviazať užšiu spoluprácu s poľnohospodármi a poľovníckymi združeniami v dotknutých regiónoch. Spolupráca má viesť k tomu, aby fungovali preventívne opatrenia na to, aby medveď neschádzal do obývaných oblastí a nenavštevoval ich.

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš uviedol, že jeho rezort sa dennodenne stýka s problémom vyššej populácie medveďa. Ide hlavne o chovateľov zvierat, ktorí musia reagovať na znižovanie stavov alebo v niektorých lokalitách nemôžu pásť dobytok alebo ovce.

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je v prvom rade potrebné hľadať riešenia na národnej úrovni v podobe aktualizácie programu starostlivosti o medveďa hnedého, jeho aplikácie a dodržiavania v praxi.

Rezort pôdohospodárstva podotkol, že citlivo vníma opodstatnené obavy obyvateľov žijúcich a pracujúcich na vidieku v oblastiach s výskytom medveďa hnedého o svoju bezpečnosť. Väčšie odstrely medveďov či hromadné poľovačky nie sú podľa európskej legislatívy možné.