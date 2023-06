Na kandidátke SaS bude Ábel Ravasz, chce zastupovať záujmy menšín

Informoval o tom v pondelok spolu s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Ravasz bude kandidovať z 31. miesta.

„Ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti v otázkach národnostných menšín, integrácie rómskych komunít a rozvoja regiónov Slovenska,“ povedal Ravasz. Chce osloviť menšinového a regionálneho voliča.

Ravasz podľa svojich slov dúfal, že spojením menšinových politických strán vznikne silná parlamentná aliancia. „Napokon, bohužiaľ, vidíme, že to tak nebude. Ak by sa voľby konali dnes, nedostala by sa do parlamentu žiadna menšinová strana a možno ani žiadny menšinový poslanec,“ skonštatoval s tým, že to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol prijať ponuku SaS na kandidatúru.

Sulík označil Ravasza za posilu, vďaka ktorej rozširuje SaS pole záujmu aj o podporu a pomoc menšinám. Myslí si, že má vysoké šance sa prekrúžkovať do parlamentu.