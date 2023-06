Trump čelí obvineniam z 37 trestných činov

Vyplýva to z dokumentov podaných na federálny súd, ktoré v piatok zverejnili. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.

Ministerstvo spravodlivosti USA zverejnením dokumentov potvrdilo štvrtkové vyjadrenia samotného Trumpa o svojom obvinení.

Exprezident čelí obvineniam v siedmich kategóriách trestných činov. Jednou je úmyselné ponechanie si informácií o národnej obrane, čo spadá pod zákon o špionáži s možným trestom do desať rokov väzenia, uviedla agentúra DPA.

Pred súd v Miami by sa mal Trump prvýkrát dostaviť budúci utorok, deň pred svojimi 77. narodeninami. Prípad sa týka dokumentov, ktoré si neoprávnene vzal pri odchode z Bieleho domu v januári 2021. Federálni vyšetrovatelia z jeho floridskej rezidencie Mar-a-Lago odniesli pred rokom 13.000 dokumentov. Sto z nich malo označenie tajné.

Podľa žaloby obsahovali citlivé vojenské tajomstvá a Trump tiež údajne ukázal nepovolanej osobe dokument ministerstva obrany popisujúci „plán útoku“ v inom štáte.

Utajované dokumenty mal podľa obvinení uložené v kúpeľni, sprche, tanečnej sále, sklade, kancelárii, spálni a boli aj v priestoroch, kde sa konali verejné podujatia. Obvinený je aj jeho spolupracovník Walt Nauta.

Obvinenie exprezidenta z federálnych trestných činov je v dejinách USA bezprecedentné. Trump je pritom favoritom na získanie nominácie Republikánskej strany v budúcoročných prezidentských voľbách. Trump a jeho spojenci preto vyšetrovanie označili za politickú odplatu demokratického prezidenta Joea Bidena, ten si však od prípadu drží odstup.

Súdny proces nebude Trumpovi brániť v kampani ani výkone prezidentskej funkcie, ak by ho v novembri 2024 znovu zvolili. Podľa právnych expertov by sa mu nedalo zabrániť v zložení prezidentskej prísahy ani ak by bol odsúdený a poslaný do väzenia.