Video: Rusko vyhodilo do vzduchu veľkú priehradu Nova Kachovka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok urgentne zvolal zasadanie svojej Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s explóziou na priehrade Nova Kachovka na rieke Dneper na juhu Ukrajiny.

Moskvou dosadené miestne úrady v utorok potvrdili, že časť priehrady Nova Kachovka bola „čiastočne zničená“. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

„Vodná elektráreň Kachovka. Ďalší vojnový zločin, ktorý vykonali ruskí teroristi. Prezident zvolal Národnú bezpečnostnú radu,“ uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na platforme Telegram.

#BREAKING: Nova Kakhovka hydro-electric dam on the Dnipro River in southern Ukraine has been blown by ruzzian bastards. The scale of the ecological catastrophe is still difficult to predict, as well as the number of human victims! pic.twitter.com/juPxf1Y8E8