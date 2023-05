Najlepšie rastliny do skalky: Týchto 10 skalničiek si zamilujete

Vytvorenie skalky je pomerne jednoduché. Potrebujete len niekoľko väčších skál, voľne priepustnú pôdu a niekoľko skalničiek. Výhodou je, že v skalničke si nájdu miesto rastliny milujúce slnko aj tieň. Stačí ich len správne umiestniť.

Ak sa púšťate do skalky prvýkrát, tak vyskúšajte nasledujúce rastlinky. Určite vás v skalke nesklamú.

Klinček

V prípade klinčekov (dianthus) máte z čoho vyberať. V ponuke sú rôzne odtiene ružovej, červenej, ale aj čisto biele. Pestujte na plnom slnku až v polotieni vo vlhkej, ale dobre priepustnej pôde.

Tarička

Biele alebo fialové kvety taričky alebo aubriety sú dokonalým doplnkom vašej skalky.

Foto: Donna Gibbs/Shutterstock.com

Darí sa jej v tenkej stužke pôdy vklinenej medzi balvany. Dokáže zvládnuť rôzne podmienky. Najlepšie však rastie, keď ju trochu zanedbávate a držíte v kamenistých, piesočnatých pôdach s plným slnečným žiarením. Rastliny po odkvitnutí odstrihnite, aby ste podporili hustejší rast.

Zvončeky

Zvončeky sa pekne plazia medzi skalami a pri dobrých podmienkach ich dokonca takmer celé zakryjú. Zvončeky sú odolné, no aby sa im darilo, mali by ste ich vystaviť slnečnému žiareniu aspoň 6-8 hodín denne. Znesie aj nejaký tieň, ale nebude toľko kvitnúť.

A ako každá rastlina v skalke, aj táto vyžaduje vynikajúcu drenáž. Ale na rozdiel od iných druhov, potrebuje viac vlhkosti, takže ju budete musieť zalievať raz alebo dvakrát týždenne.

Kostrava modrá

Modro sfarbená okrasná tráva rozžiari každú skalku. Navyše je dosť nenáročná na starostlivosť. Má plytký koreňový systém, takže sa ľahko prispôsobí aj zlým a suchým podmienkam. Preto nemusíte toľko meniť skalnatý substrát, aby sa vašej rastline darilo. Jednoducho ju zalejte, keď si všimnete, že je ovisnutá, a bude v poriadku.

Modrá kostrava v nadmernom teple spí, ale nezomrie. Stačí nevzhľadný porast orezať a počkať na chladnejšie jesenné počasie, kým sa prebudí.

Čistec vlnatý

Zamatové, chlpaté a strieborno-zelené listy tejto rastliny pripomínajú jahňacie uši, preto sa často tak aj nazývajú. Do skalky sa čistec hodí nielen vzhľadom, ale aj preto, že sa mu darí v suchu a substrátoch s nízkym obsahom živín. Môžete mu dať centimeter vody za týždeň, ale nič zlé by sa nestalo, keby ste na to zabudli. Rastlina len zhodí svoje staršie listy. Nenechávajte ju však dlho v suchu.

Foto: zprecech/Shutterstock.com

Navyše vôbec nepotrebuje prihnojovanie. Pri výsadbe jednoducho zapracujte do pôdy trochu kompostu a malo by to byť viac než dostatočné.

Rožec plstnatý

Rožec je odolná rastlina, ktorá pre svoj rast potrebuje plné slnko. Ale ak žijete v teplejšom podnebí, potom je čiastočný tieň správna cesta. Čo robí túto rastlinu ideálnou pre skalky, je skutočnosť, že sa jej darí v substrátoch chudobných na živiny s veľkou drenážou.

Preto je rožec ideálny pre piesočnaté pôdy, ale v tomto prostredí ho budete musieť zalievať častejšie. Po skončení obdobia kvitnutia ho nakoniec zrežte.

Rozchodník

Ak chcete do skalky rastlinu, ktorú zasadíte a môžete na ňu zabudnúť, rozchodník je správnou voľbou. Túto odolnú rastlinu nájdete v širokej škále farieb a tvarov. Rýchlo sa zakorení na akomkoľvek slnečnom, skalnatom mieste. Navyše väčšina odrôd produkuje v lete a na jeseň biele, ružové alebo fialové kvety bohaté na nektár, ktoré lákajú do záhrady farebné motýle.

Záhrada plná motýľov: Vysaďte do záhrady tieto kvety a prilákate pestrofarebnú návštevy Prečítajte si ešte:

Sukulenty

Sukulenty pochádzajú zo suchého podnebia a neúrodnej pôdy, vďaka čomu sú pre skalku ideálne. zasaďte ich do piesočnatej a rýchlo odvodňujúcej pôdy, čím zabránite podmáčaniu a hnilobe koreňov.

Môžete tiež použiť kompost alebo humus, ale nepoužívajte ich príliš veľa, pretože to môže viesť k zadržiavaniu nadmernej vlhkosti. Udržujte ich na mieste plného slnka a zalievajte ich 1-2 krát mesačne.

Horec

Horce môžu byť náročné na pestovanie, ale stojí za to vynaložiť viac úsilia. Získate nádherné kvety v tvare trúbky nad rohožami s takmer machovým lístím. Sú to ideálne rastliny do skalky. Pestujte v neutrálnej až kyslej pôde na plnom slnku.

Foto: Aleksandra Khomchenko/Shutterstock.com

Flox

Flox je ideálna rastlina do skalky. Darí sa mu v chudobnej, suchej pôde, z ktorej po daždi rýchlo odteká voda. Vytvára koberce modrých, fialových, ružových, ružových alebo dvojfarebných kvetov. Rastliny majú tiež tmavé, ihličnaté, vždyzelené listy, ktoré sú atraktívne po celý rok.