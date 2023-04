Záhrada plná motýľov: Vysaďte do záhrady tieto kvety a prilákate pestrofarebnú návštevy

Rušná záhrada plná dážďoviek v pôde, lietajúceho hmyzu a motýľov navštevujúcich kvety je zdravá záhrada. Rovnako ako u včiel, ak chcete prilákať motýle, existujú určité kvety, ktoré ich zaručene privábia.

Budleja

Budleja právom nesie medzi pestovateľmi názov motýlí ker alebo letný orgován. Tento svieži ker sa môže pochváliť peknými kvetmi, ktoré priťahujú motýle a iné opeľovače. Rastie rýchlo a je nenáročná na údržbu.

Nechtík

Farebné nechtíky sú známe tým, že držia určitých škodcov mimo vašej záhrady, ale sú známe aj tým, že priťahujú motýle a včely. Zasaďte tieto kvety a motýle budú pribúdať.

Šalvia

Šalvia je považovaná za jednu z najlepších rastlín na prilákanie vtákov a motýľov. Zasaďte ju do stredu záhrady alebo do jej zadnej časti tak, aby mala dostatok slnečného svetla. Môžete ju vysadiť aj do vyvýšeného záhonu alebo črepníka. Všetko závisí od odrody šalvie, ktorú si vyberiete.

Nevädza

Túto pestrofarebnú kvitnúcu rastlinu nenáročnú na údržbu si motýle nielen obľúbia, ale tiež sa sama vysemení. To znamená, že sa vo vašej záhrade bude objavovať rok čo rok bez toho, aby ste sa museli vôbec starať.

Levanduľa

Fialový magnet na motýle so striebristými listami vyzerá skvele pozdĺž hraníc záhrady. Voňavé kvety je navyše možné sušiť a použiť vo aromatických vrecúškach alebo pridať do sušienok.

Echinacea

Táto trvalka má svetlé kvety podobné sedmokráskam. Pestuje sa na kvetinových záhonoch, v prírodných oblastiach i záhradách. Lákajú nielen motýle, ale aj iné opeľovače.

Ľaliovka

Hoci to nie je technicky ľalia, ľaliovka priťahuje motýle nektárom svojich veľkých tubulárnych kvetov. Bežne ju nájdete v teplých farbách a rýchlo sa šíri. Preto bude potrebné ju po niekoľkých rokoch rozdeliť, aby mala dostatok výživy.