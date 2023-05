Kapela Dropkick Murphys vydala nový album, predstaví sa s ním aj v Bratislave

Írsko-americká punk rocková kapela Dropkick Murphys vydala nový album a už čoskoro sa s ním predvedie naživo aj v Bratislave. Táto kultová kapela sa predstaví 7. augusta 2023 v Incheba Expo Aréne. Dropkick Murphys, pôvodom z Quincy v štáte Massachusetts, sa preslávili svojim jedinečným štýlom, ktorý kombinuje punk rock, irskú folkovú hudbu a hardcore punk. Kapela je známa svojou energickou a búrlivou show, ktorá dokáže vždy rozpumpovať dav.

Ich nový album Okemah Rising je pokračovaním albumu This Machine Still Kills Fascists z roku 2022. Oba albumy sú založené na textoch Woodyho Guthrieho, ktorý bol americkým spevákom a skladateľom folkovej hudby a politickým aktivistom. Dropkick Murphys sa inšpirovali jeho dielom a prostredníctvom Okemah Rising ho chcú predstaviť mladšej generácii. Album obsahuje 12 piesní vrátane "I Know How It Feels", "Gotta Get To Peekskill", "Rippin Up the Boundary Line", "My Eyes Are Gonna Shine", "Run Hitler Run" či "Bring It Home". Na niektorých z nich hosťovali iný speváci, ako napríklad Jessie Ahern či speváčka Jaime Wyatt. Singel "Gotta Get To Peekskill" majú na svedomí spolu s kapelou Violent Femmes.

Kapela Dropkick Murphys vznikla v roku 1996 a jej jediným pôvodným členom je spevák a basgitarista Ken Casey. Medzi ďalších súčasných členov patrí bubeník Matt Kelly, spevák Al Barr, gitarista James Lynch, multiinštrumentalista Tim Brennan a multiinštrumentalista Jeff DaRosa. Album Okemah Rising vydali 12. mája 2023 pod vlastným hudobným vydavateľstvom Dummy Luck Music.

Kapela bola pôvodne podpísaná pod nezávislým punkovým vydavateľstvom Hellcat Records, pre ktoré vydala päť albumov a získala si reputáciu vďaka dlhým turné a každoročným koncertom na Deň svätého Patrika, ktoré sa konali v Bostone a jeho okolí. V roku 2004 sa singel "Tessie" stal prvým mainstreamovým hitom kapely a jedným z ich najúspešnejších singlov v rebríčkoch. Posledný album kapely pre Hellcat Records, The Warrior’s Code z roku 2005, obsahoval pieseň "I’m Shipping Up to Boston." Táto pieseň bola použitá vo filme The Departed z roku 2006 a stala sa jediným platinovým singlom kapely.