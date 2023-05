Slovenský operátor hlási problém: Toto s mobilmi teraz nerobte, varuje

Telekom informuje na sociálnej sieti o technickom probléme, kvôli ktorému ľuďom nemusia fungovať dáta. Aktuálne operátorovi totiž nefunguje zariadenie, ktoré stojí za prihlasovaním telefónov do siete.

„Ak ste si v noci vypli mobilné dáta alebo celý telefón a ráno ich opäť zapli, nemusíte sa správne pripájať do našich sietí,” informuje slovenský operátor na sociálnej sieti.

V súčasnosti Telekom pracuje na oprave zariadenia, a to už od skorého rána. Pre svojich klientov však majú dôležité varovanie. Vyzývajú ich, aby svoje telefóny nereštartovali, neprepínali do letového režimu a tiež nemenili SIM kartu. „Prosíme vás, aby ste sa ani ostatní neprepínali do letového režimu, nereštartovali svoje telefóny alebo nemenili SIM kartu v telefóne, lebo sa nebudete môcť hneď prihlásiť späť,” varuje operátor.