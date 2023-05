Zlý pes alebo majiteľ? Tento typ ľudí chová agresívne psy

Každý chovateľ psov si musí uvedomiť, že existuje riziko, že jeho domáci miláčik môže inému psovi alebo človekovi spôsobiť zranenie. Do akej miery je však za agresívne správanie psa zodpovedný jeho majiteľ? Na túto otázku sa zameral tím holandských výskumníkov z Fakulty veterinárnej medicíny na Utrechtskej univerzite. Ich štúdia bola publikovaná v akademickom žurnále PLoS One .

Rozhodli sa zamerať na extrémne agresívne psy, ktoré pohrýzli človeka alebo zviera, pričom výsledok bol taký vážny, že pes bol zadržaný a skonfiškovaný vládnym orgánom v Holandsku. Skúmali celkovo 374 psov v dvoch skupinách: 159 psov bolo skonfiškovaných v rokoch 2008 - 2010 a druhá skupina 215 psov bola skonfiškovaná v rokoch 2020 - 2022.

Väčšina predchádzajúcich štúdií, ktoré sa zaoberali agresívnymi psami, sa zameriavala na plemeno. Táto štúdia vychádzala zo zistení týchto predchádzajúcich štúdií a väčšina psov zhabaných pre agresívne správanie bola plemena pitbull (58 %). Jedinečným aspektom tohto skúmania však bolo, že sa výskumníci zamerali na charakteristiky majiteľov týchto agresívnych zvierat.

Ako sa správajú majitelia agresívnych psov?

Majitelia agresívnych psov boli väčšinou muži (61 percent). Ich obeťami bolo 51 percent dospelých, 13 percent detí, 30 percent iných psov a 6 percent iných zvierat (mačky, ovce a kone). Väčšina agresívnych psov mala na svedomí viac incidentov. V 64 percentách prípadov bolo úradom nahlásených viac ako jedno uhryznutie a vo viac ako 22 percentách prípadov boli nahlásené štyri alebo viac uhryznutí.

O povahe majiteľov týchto agresívnych psov si možno urobiť predstavu, ak sa pozrieme na to, ako reagovali v čase uhryznutia. Väčšina týchto majiteľov (63 percent) neposkytla v čase útoku svojho psa žiadnu pomoc, napríklad sa nesnažila útok zastaviť.

Okrem toho 20 percent majiteľov bolo samo agresívnych, vyhrážalo sa alebo zastrašovalo obeť. Majitelia týchto agresívnych psov neprejavili dostatok empatie voči osobám, ktoré boli pohryzené. 13 percent poprelo vážnosť situácie a 9 percent obviňovalo obeť. Len v 14 percentách prípadov boli majitelia agresívnych psov nápomocní.

Sú majitelia agresívnych psov naozaj zlí?

Výskumníci o majiteľoch agresívnych psov zhromaždili množstvo informácií. Zisťovali 30 faktorov správania, osobnosti a starostlivosti o zvieratá. Analýzy rozdelili do viacerých kategórií, pričom dve sú obzvlášť zaujímavé: antisociálne správanie zo strany majiteľa a spôsob, akým sa k svojmu psovi správal.

Medzi asociálne správanie, ktoré zaznamenali, patrilo zneužívanie návykových látok, majitelia kričiaci na iných alebo zastrašujúci ľudí na verejných priestranstvách, trestné činy, výtržnosti alebo domáce násilie, zneužívanie alebo zanedbávanie detí a používanie psa ako zbrane na zastrašovanie. Ukázalo sa, že 29 % majiteľov vykazovalo dva alebo viac typov správaní, ktoré spadali do skupiny asociálnych.

Kategória zaobchádzania so zvieratami zahŕňala niekoľko negatívnych faktorov, ako napríklad týranie zvierat, nútenie psa žiť v izolácii alebo nechanie psa voľne sa pohybovať bez dozoru. V tejto vzorke malo 22 % majiteľov zaznamenané dve alebo viac správaní súvisiacich so zlým zaobchádzaním so zvieratami.

Sú majitelia psov čoraz horší?

Keďže obe vzorky skonfiškovaných psov boli odobraté s odstupom najmenej 10 rokov, vyšetrovatelia mohli zistiť, či v priebehu času dochádza k systematickým zmenám v charakteristikách majiteľov agresívnych psov. Výskumníci zistili, že tri faktory sa postupom času výrazne zmenili - a bohužiaľ, zmeny neboli k lepšiemu.

Medzi majiteľmi psov zhabaných pre agresiu sa v novšej vzorke zvýšil podiel osôb, u ktorých bolo podozrenie na zneužívanie návykových látok. V novšej vzorke bol tiež vyšší podiel hlásení, že majiteľ agresívneho psa kričal na osoby v ich okolí alebo ich zastrašoval.

Okrem toho sa v priebehu desaťročia ukázalo, že sa zvýšil počet prípadov viacnásobného uhryznutia jednotlivými psami. Dôkazom toho je nárast počtu opatrení, ktoré prijali štátne orgány v snahe prinútiť konkrétnych majiteľov, aby kontrolovali svojich psov tým, že ich budú mať na verejných priestranstvách na krátkom vodítku a s náhubkom. Je tiež jasné, že tieto opatrenia majitelia v čase incidentu, ktorý vyústil do zaistenia ich psa, nedodržiavali.

Autori tejto štúdie dospeli k záveru, že tieto "zlé psy" môžu mať skutočne "zlých majiteľov". V závere uviedli, že "časť majiteľov skonfiškovaných psov nemusí byť vždy ochotná a/alebo schopná zaručiť spoločenskú bezpečnosť".