7 najlepších psích plemien do rodiny s deťmi. Zamilujú si ich všetci členovia domácnosti

Psy môžu naučiť deti zodpovednosti, súcitu a trpezlivosti – nehovoriac o tom, že sú tými najlepšími kamarátmi na hranie, akých si môže ktokoľvek priať. Predtým, ako si však psa prinesiete domov, je múdre zistiť, ktoré plemená sú k deťom najvhodnejšie

Povahy sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých zvierat, ale vo všeobecnosti sa do rodiny s deťmi odporúčajú tieto plemená.

Kavalier King Charles Španiel

Milé psy s hodvábnou srsťou si rozumejú takmer s každým, s kým sa stretnú, vrátane detí či iných psov. Toto plemeno býva veľmi často hodnotené ako jedno z najlepších k deťom. Sú bystré, inteligentné, dobre trénovateľné. Srdce roztápajúci pohľad je len bonusom.

Bernský salašnícky pes

Ak máte priestor pre veľkého psa, tak toto plemeno pri deťoch oceníte. Je totiž známe svojou jemnou povahou k deťom. Pripravte sa však na poriadnu dávku chlpov. Dvojitá srsť im síce pomáha odolávať skutočne nízkym teplotám, no vašej domácnosti to pridá prácu navyše. Stojí to však za to, títo nežní obri sú šarmantní spoločníci, nech už robíte čokoľvek.

Labrador

Labradory milujú deti, dospelých, iné domáce zvieratá. Ich správanie z nich robí okamžite najlepších priateľov s kýmkoľvek, koho stretnú. Netreba však podceňovať ich vysokú energetickú hladinu. Potrebujú pravidelne každý deň výdatné cvičenie.

Labrador je trpezlivý aj pri tých najnepokojnejších deťoch a zároveň je dostatočne veľký na to, aby sa pri bláznivej hre nezranil.

Zlatý retriever

Zlatý retriever sa rýchlo učí, je prítulný, miluje svojich ľudí a rád sa cíti byť užitočný. Ak ho začnete ihneď socializovať, trénovať a doprajete mu dostatok fyzickej aktivity, bude to rodinný spoločník na nezaplatenie.

Kokeršpaniel

Ak máte batoľatá, ktoré ešte veľa spia, kokeršpaniel môže byť pre nich tým najlepším kamarátom na pritúlenie. Toto milované plemeno je známe svojím láskavým a pokojným správaním – presne tými vlastnosťami, ktoré chcete mať u dobrosrdečného psa.

Najmenší člen športovej skupiny má jedny z najjemnejších uší a najsladší výraz. Aktívny kokeršpaniel prosperuje vďaka pravidelným prechádzkam a množstvu času na hranie.

Kólia

Kólie patria medzi najinteligentnejšie plemená psov a ak ste niekedy sledovali Lassie, viete prečo. Vernosť kólie nemá obdoby a deti úplne zbožňuje. Kólie sú jedným z najlepších plemien psov pre rodiny vďaka svojim milým povahám a skvelej učenlivosti. Rady sa učia triky, zdriemnu si so svojimi ľuďmi a sledujú každého pri dobrodružstvách.

Pudel

Štandardný pudel je múdrou voľbou, ak chcete energického kamaráta na hranie. Vysoké, elegantné a inteligentné plemeno bolo pôvodne chované ako retrievery, takže je dostatočne odolné pre všetky outdoorové aktivity.

Priemerný vek pudla je 10 až 18 rokov, takže sa nemusíte obávať skorej straty. Hoci srsť pudlov je hustá a kučeravá, sú do istej miery hypoalergénne a srsť púšťajú minimálne.