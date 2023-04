Ako vypestovať slnečnicu: Teraz je ten správny čas, takto musíte postupovať

Slnečnica je jednoročná rastlina s veľkým kvetom v mnohých farbách. Zvyčajne sú jasne žlté s hnedými stredmi, ktoré dozrievajú do ťažkých hláv plných semien. Slnečnice sú heliotropné, čo znamená, že svoje kvety otáčajú tak, aby sledovali pohyb Slnka po oblohe z východu na západ, a potom sa v noci vracajú smerom k východu, opäť pripravené na ranné slnko.

Dokonalé miesto pre slnečnice

Vyberte miesto s dobre priepustnou pôdou. Slnečnice nie sú príliš náročné na pôdu, ale pre dosiahnutie najlepších výsledkov by nemala byť príliš zhutnená. Nie sú príliš náročné ani pokiaľ ide o pH pôdy. Slnečnici sa darí v mierne kyslej až mierne zásaditej pôde. Pôda však musí byť bohatá na živiny s organickou hmotou alebo kompostovaným hnojom.

Ak je to možné, vysievajte slnečnice na mieste, ktoré je chránené pred silným vetrom, napríklad pozdĺž plotu alebo v blízkosti budovy. Väčšie odrody môžu zhora oťažieť a silný vietor môže byť devastujúci.

Slnečnice preferujú čo najviac slnka, ideálne osem hodín plného slnka denne, určite však nie menej ako šesť.

Kedy sadiť slnečnicu

Slnečnicové semená môžete zasiať priamo do záhrady alebo do vonkajších nádob po pominutí nebezpečenstva jarných mrazov kedykoľvek po zahriatí pôdy aspoň na 10 °C.

Ide o obdobie medzi aprílom a polovicou júna.

Ako postupovať

Vyberte si niektorý z rôznych druhov slnečnice. Osivo je veľmi dobre klíčivé a navyše slnečnice nemajú rady narušené korene, preto je vhodnejšie pustiť sa do priameho výsevu namiesto presádzania. Vysejte ho na pripravené záhony do tzv. hniezd alebo do riadkov. Ideálna hĺbka je 2 cm.

Po výseve je dôležité pôdu zavlažovať, no musíte pritom dávať pozor, aby ste silným prúdom vody nevyplavili semená. Hoci slnečnice zvládnu aj sucho, spočiatku musíte dbať na zavlažovanie. Suchá pôda zapríčiní zlé klíčenie a nízky počet rastlín

Ak chcete vysadiť slnečnice do nádob na balkón či terasu, nezabudnite, že nádoby musí byť kvôli dlhým koreňom hlbšia.

Slnečnica potrebuje dostatok vlahy, živín aj svetla, preto je dôležité nezabudnúť na preriedenie rastlín. Keď sa začnú objavovať prvé listy, prerieďte rastlinky tak, aby mali jednotlivé slnečnice od seba dostatočnú vzdialenosť.

Slnečnice bez námahy

Rastliny slnečníc získate aj tak, že niektoré necháte po odkvitnutí bez povšimnutia. Keď semená dozrejú a zároveň ich nevyzobú vtáky, voľne ich rozsejte na tie miesta v záhrade, kde by ste ich chceli mať. Takto takmer vždy vyrastú veľmi kvalitné a mohutné rastliny.