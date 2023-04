Táto príchuť e-cigariet je pre zdravie najškodlivejšia

Elektronické cigarety, alebo e-cigarety, vznikli pre účel nahradenia klasických tabakových výrobkov zdravšou alternatívou. Hoci pri fajčení e-cigariet sa do tela dostáva menšie množstvo toxických chemikálií, stále ho nemožno považovať za neškodné.

Miera škodlivosti pritom pri fajčení elektronických cigariet podľa vedcov súvisí aj s voľbou príchute. V publikácii vestníka Respiratory Research sa totiž uvádza, že cigarety s mentolovou príchuťou poškodzujú pľúca viac ako iné, pretože obsahujú najvyšší podiel toxických mikročastíc.

Podľa výskumu fajčiari mentolových e-cigariet dýchajú plytšie a ich pľúca nefungujú tak dobre ako u ostatných fajčiarov, a to bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu alebo obdobie, keď začali fajčiť.

Podľa vedcov sú e-cigarety s mentolovou príchuťou rovnako nebezpečné ako elektronické cigarety s obsahom kanabinoidov, ktoré preukázateľne poškodzujú pľúca.

„Mnoho ľudí, najmä medzi mladými, sa nesprávne nazdáva, že elektronické cigarety sú bezpečné, lenže aj zmesi bez obsahu nikotínu obsahujú viacero látok potenciálne schopných poškodiť pľúca,“ zdôrazňuje jeden z autorov výskumu Kambez Benam, ktorý pôsobí na Zdravotníckej fakulte Pittsburghskej univerzity.

„Ak niečo považujeme za zdravé na konzumáciu, neznamená to, že je to aj zdravé na vdychovanie,“ pokračuje Benam, ktorý sa výsledkami výskumu pokúša prehovoriť najmä k mládeži.

„Prechod na e-cigarety môže byť lepšou, bezpečnejšou cestou pre tých, ktorí sa snažia skoncovať s fajčením bežných tabakových výrobkov,“ tvrdí Benam. „Ale je dôležité vedieť čo najviac o e-cigaretách, o ich rizikách a výhodách ešte predtým, ako ich vyskúšate.“

Američania v rámci výskumu zostrojili robota, ktorý bol schopný kvantifikovať škodlivosť jednotlivých aróm elektronických cigariet. Robot dokáže presne napodobniť teplotu, vlhkosť a objem vdýchnutého dymu a trvanie vdychovania.

Stroj takto zhodnotil počet a veľkosť vdychovaných častíc a porovnal ich dopady na zdravie umelo zhotovených pľúc.

Benam v minulosti upozorňoval aj na škodlivosť acetátu vitamínu E, ktorý sa bežne pridáva do kanabinoidných náplní do elektronických cigariet. Podľa neho táto zložka produkuje najviac malých toxických častíc, ktoré putujú do pľúc a upchávajú najužšie dýchacie cesty. Mentolová príchuť má spôsobovať podobné nepríjemnosti.