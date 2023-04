Švédska prokuratúra: Bude ťažké zistiť, kto je za útokom na Nord Stream

Bude zrejme zložité určiť, kto je za výbuchmi, ktoré vlani poškodili plynovody Nord Stream vedúce popod Baltské more z Ruska do Nemecka. Uviedla to vo štvrtok švédska prokuratúra, ktorá incident vyšetruje, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

K výbuchom, ktoré poškodili Nord Stream, prišlo vlani 26. septembra v ekonomickej zóne Švédska a Dánska. Explózia vo švédskej zóne nastala v hĺbke 80 metrov a prokuratúra uviedla, že ukončili jej vyšetrovanie. „Dúfame, že budeme schopní potvrdiť, kto tento zločin spáchal, ale treba podotknúť, že to vzhľadom na okolnosti bude zrejme zložité," priblížil vo vyhlásení švédsky prokurátor Mats Ljungqvist. Dodal, že vyšetrovatelia nenechajú nič na náhodu a budú bezpodmienečne preverovať všetky aspekty. Napriek tomu, že sa zatiaľ nepodarilo s istotou určiť, kto je za výbuchmi, existuje niekoľko teórií, o koho by mohlo ísť, píše Reuters. Nemecko napríklad potvrdilo, že jeho vyšetrovatelia prehľadali v januári loď, ktorá mohla prepravovať výbušniny použité pri poškodení plynovodov Nord Strem 1 a Nord Stream 2. Podľa nemeckých médií môže byť táto loď spojená s Ukrajincami alebo proukrajinskou skupinou. „Existujú rôzne informácie a správy o sabotáži plynovodov. Incident sa očividne stal otvoreným predmetom rôznych snáh o ovplyvnenie," uviedol Ljungqvist. „Tieto špekulácie neovplyvňujú prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré je založené na faktoch a informáciách zistených pri analýzach, pri vyšetrovaní miesta činu a pri spolupráci švédskych úradov s inými krajinami," dodal Ljungqvist.