Video: Krava sa tvárila, že spí. Tomuto sa chcela vyhnúť

Na skoré rána mnohí ľudia nie sú uspôsobení a radšej si dlhšie pospia. Ako sa však ukázalo, ani zvieratá občas nemajú náladu na skoré vstávanie. Krava v tomto videu rozhodne nie je žiadne ranné vtáča a zábery s lenivou Doris sa stali na sociálnej sieti virálne. Kým ostatné kravy už boli dávno hore, Doris sa rozhodla, že si ešte chvíľu poleží. Ako je vidieť na videu, radšej sa tvárila, že ešte spí, len aby nemusela vstať a ísť na dojenie.

Farmár John Brodie zachytil tieto zábery na farme na ostrove Wight. Brodie uznal, že Doris lenivá a obvykle všetko robí ako posledná v stáde. Na videu je počuť Johna, ako hovorí: "Všetky sú vonku a pripravujú sa na dojenie, okrem Doris. Doris sa v skutočnosti tvári, že spí, ale nespí. Doris, no tak. Vidím, ako sa ti hýbu uši."

Pre rozhlasovú stanicu BBC Radio Solent vysvetlil, že začal natáčať, pretože videl, že bola jediná ešte v stodole: "Všetky ostatné kravy sa postavili na nohy. Ako to už býva, odišli sa najesť pred dojením, ale Doris mala hlavu hore a sledovala ma a ja som ju videl, ako sklopila hlavu a pomyslela si: Nie, dnes nie, John. Preto som vytiahol telefón, lebo som vedel, že je to typická Doris a hrá to na mňa. Preto mi napadlo, že to radšej natočím na video."

Doris je jednou z 200 dojníc na farme, ktorú vlastní Mark Reed, kde spracúvajú a predávajú mlieko miestnym obchodom na ostrove Wight. Na otázku, či je Doris "lenivá krava", Brodie dodal: "Áno, dá sa to tak povedať. Myslí si, že keď sa bude držať vzadu, získa trochu viac rozruchu a pozornosti - to má naozaj rada.“ O jej novonadobudnutej sláve povedal: "Doris je určite hviezda. Úprimne povedané, trochu nás to zaskočilo.“