Video: Hrozivý úkaz nad Ruskom: Obyvatelia Petrohradu hovoria o súdnom dni

Zábery, ktoré pochádzajú ešte z roku 2022, opäť vzbudili pozornosť širokej verejnosti. Ide o video z Petrohradu, ktoré zachytáva zvláštny úkaz na nebi, ktorý pripomína ohnivú guľu alebo asteroid. Za guľou sa po nebi valí kúdol dymu, akoby šlo o chvost padajúcej hviezdy.

Zábery boli pôvodne zverejnené na diskusnom fóre Reddit, kde sa väčšina komentujúcich zhodla na tom, že najpravdepodobnejšie ide o raritný prírodný fenomén, pri ktorom sa oblaky zoskupili v podivnom tvare. Slnečné lúče im okrem toho dodali výraznú farbu.

V prípade, že by šlo o asteroid takýchto rozmerov, je zrejmé, že pri rýchlom pohybe by kolmým prienikom cez zemskú atmosféru už dávno narazil do povrchu planéty. V diskusii sa však objavili aj odvážnejšie hlásenia. „Predzvesť prichádzajúceho armagedonu,“ tvrdí jeden komentujúci.

Zábery okrem toho zdieľala aj britská stránka UFO Sightings Footage, ktorá zverejňuje záznamy zachytávajúce nevysvetliteľné javy z celého sveta. Stránka v popise polemizuje o tom, že môže ísť o UFO alebo manéver ruskej vlády.

„Pozorujeme, ako sa hromadia 'absolútne bez pochýb' najzvláštnejšie udalosti, jedna po druhej,“ píše autor príspevku. „Veci, o ktorých sme si nemysleli, že môžu nastať, a ktoré sa nikdy predtým nestali.“