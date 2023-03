Facebook chce konkurovať TikToku. Po deviatich rokoch prichádza so zásadnou zmenou

Sociálna sieť Facebook testuje začlenenie četovacej aplikácie priamo do aplikácie Facebook. Jej fungovanie by tak malo pripomínať pôvodnú konštrukciu, ktorú spoločnosť pred deviatimi rokmi rozdelila do dvoch samostatných aplikácií.

Jeden z vedúcich zástupcov Facebooku Tom Alison v rozhovore pre CNN uviedol, že cieľom tohto kroku je zjednodušiť prehliadanie noviniek na Facebooku a zároveň komunikáciu s priateľmi. Platforma chce týmto spôsobom konkurovať TikToku, ktorý slúži primárne na prezeranie videí.

„Máme za to, že obsah neslúži len na to, aby ste si ho prezreli, ale aj na začatie konverzácie s priateľmi alebo zdieľanie v rámci skupín s podobnými záujmami,“ uvádza Alison. „Myslím, že Facebook a Instagram sa od TikToku odlíšia vďaka možnosti začatia konverzácií s priateľmi pri prezeraní tohto obsahu a tomuto druhu sociálnej dimenzie.“

Facebook už v roku 2022 zápasil s ostatnými platformami, pričom vyjadril obavy zo stagnujúcej a starnúcej fanúšikovskej základne. Namiesto spájania s priateľmi a členmi rodiny chce firma slúžiť ako „prostriedok na objavovanie“.

Zuckerbergova platforma v uplynulých mesiacoch prispôsobila nástenky používateľov tak, aby sa im zobrazovali zaujímavé príspevky z celej siete, ktorých relevantnosť vyhodnocuje umelá inteligencia. Podľa Alisona sa tento ťah oplatil, pričom v súčasnosti sociálnu sieť denne navštívia dve miliardy používateľov.

Facebook v priebehu nadchádzajúcich desaťročí plánuje aj ďalšie zmeny. „Za posledných takmer 20 rokov... sme boli známi vďaka rodine a priateľom, ale počas nasledovných 20 rokov sa chceme presadiť vďaka spoločenským objavom,“ prezrádza Alison, ktorý chce pracovať na spájaní s ľuďmi, ktorých poznáme a ktorých by sme mohli poznať.

Alison ďalej tvrdí, že Facebook má pred TikTokom náskok vďaka poskytovaniu možnosti spájať sa s komunitami s podobnými záujmami. Firmy sa na platforme napríklad môžu spájať s priaznivcami aj na základe obsahu, ktorý bežne nezdieľajú napríklad na Instagrame či TikToku.

Platforma naďalej plánuje investovať do rozvoja softvéru fungujúceho na báze umelej inteligencie. Príkladom je jej vlastná verzia internetu zvaná metaverse, ktorá však od začiatku nezožala väčšie úspechy.