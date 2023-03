Prečo Briti pijú čaj s mliekom? Chuť s tým v skutočnosti nemá nič spoločné

Zelený, bylinkový, ovocný či čierny. Čaj má mnoho zdravotných výhod, navyše sa spája s príjemným časom a lahodnou chuťou. Ako je to ale s čajom s mliekom?

Čaj s mliekom je klasickou britskou záležitosťou. Prekvapivo to však nemá s chuťou nič spoločné, píše portál Taste of Home.

Zvyk Britov pridávať mlieko do čaju siaha až do 18. storočia, do čias, keď sa čaj varil v nádobách. V tom čase bol čaj veľkým problémom a ľudia mali tendenciu piť ho z porcelánových šálok. Väčšina ľudí si však nemohla dovoliť luxusný jemný porcelán a dostupné šálky by od tepla vriaceho horúceho čaju praskali.

Našli však šikovné riešenie. Do šálky najskôr naliali mlieko a potom pridali čaj. Studené mlieko ochladilo čaj dostatočne na to, aby šálka nepraskla. Ďalšou výhodou bola menej horká chuť.

Podľa niektorých zdrojov bol čaj v tom čase tiež neuveriteľne cenný, takže rodiny, ktoré si nemohli dovoliť veľké množstvá, pridali veľké množstvo mlieka a kvapku čaju, zatiaľ čo dobre situované rodiny mali tendenciu robiť to opačne.

Ako správne piť čaj s mliekom?

V prípade čaju s mliekom nie je striktné pravidlo, ako ho správne piť. Pomer čaju a mlieka si môžete stanoviť podľa toho, ako vám to chutí najviac. Základom je však najskôr naliať mlieko a potom čaj, dosiahnete tak lepšiu chuť.

Ide o to, že keď pridáte horúci čaj do studeného mlieka, mlieko sa ohreje na teplotu čaju, čím sa chuť rozdelí rovnomernejšie.