Ako dosiahnuť belšie zuby pri pití čaju: Stačí doň pridať túto zložku

Čaj je podľa prieskumov druhým najpopulárnejším nápojom na celom svete. Milióny ľudí ho pijú nielen kvôli chuti, ale tiež kvôli množstvu zdravotných benefitov, ktoré ponúka pri pravidelnej konzumácii.

Najvýraznejšou zložkou väčšiny čajov sú flavonoidy a antioxidanty, ktoré chránia zdravie srdca a imunity. Na druhej strane sa treba pozrieť aj na negatíva – čaj je totiž známy aj tým, že zafarbuje zuby. Jeho obsahom sú totiž aj tmavé taníny, ktoré na zuboch zanechávajú výrazný povlak, a navyše odlupujú sklovinu.

Ďalšou príčinou farbenia zubov pri pití čaju je spôsob jeho spracovania – čím viac sa spracúva alebo oxiduje, tým viac farbí. Výskum vedený Avou Chowovou z Albertskej univerzity ale poskytuje riešenie, ako naďalej piť čaj, a zároveň neriskovať zafarbenie zubov.

Účinky lepšie ako pri bieliacej paste

Chowová tvrdí, že jediné, čo pri príprave čaju musíte spraviť, je pridať doň trochu mlieka. Jej štúdia pôvodne mala poslúžiť len ako príkladný výskum pre študentov dentálnej hygieny, no z výsledkov ostala sama zaskočená a nakoniec ich publikovala.

V rámci štúdie, ktorá bola publikovaná vo vestníku International Journal of Dental Hygiene, Chowová so študentmi ponorila extrahované ľudské zuby do dvoch typov roztokov – buď do čaju, alebo do čaju s mliekom. Po 24 hodinách zuby vybrali a hodnotili prípadnú zmenu sfarbenia.

Zuby, ktoré boli ponorené v roztoku čaju s mliekom, boli po 24 hodinách belšie ako predtým. Podľa Chowovej za to môže mliečna bielkovina kazeín, ktorá po naviazaní na taníny chráni zuby pred žltnutím. Výsledná farba zubov bola podľa vedkyne porovnateľná so zmenou sfarbenia, aké je pozorovateľné po aplikovaní bieliacich prostriedkov, a dokonca prekonala účinky bieliacej zubnej pasty.

Ešte predtým, ako sa vrhnete na pitie čaju s mliekom, treba podľa Chowovej zvážiť, či je pre vás takýto krok vhodný. Čaj s mliekom je populárna kombinácia najmä na Britských ostrovoch. Ak vám čaj v mlieku nevyhovuje, uprednostnite napríklad zelený, biely alebo bylinkový čaj, ktoré farbia zuby menej.