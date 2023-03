Ako upraviť dámsku ľadvinku, aby vyzerala štýlovo?

S čím kombinovať ľadvinku dámsku v športovom štýle?

Na trhu v súčasnosti nájdete rôzne typy, strihy a štýly dámskych ľadviniek. V závislosti od toho, aký štýl dámskej ľadvinky máte a preferujete, môžete ju kombinovať s rôznym oblečením. Ako by však vyzerala ľadvinka dámska v športovom štýle? Aj na to existuje niekoľko tipov. Môžete ju nosiť v kombinácii s klasickými legínami. Výhodou legín je to, že sú pohodlné a môžete ich nosiť pokojne celý deň. Odporúčame zvoliť legíny s vysokým pásom a doplniť ich napríklad tričkom. Takto môžete vyraziť do ulíc počas bežného dňa, ale pokojne aj niekam na výlet. Nezabudnite doplniť tento outfit o vhodné pohodlné tenisky. Môžete zvoliť dámsku ľadvinku v neutrálnych odtieňoch, prípadne zvoliť outfit v neutrálnych farbách a doplniť ho o výraznú ľadvinku. Skvelým doplnkom v tomto prípade je aj šiltovka a malé šperky, ktoré sa vám budú k športovému outfitu hodiť. V prípade chladnejšieho počasia môžete zvoliť pohodlnú mikinu s kapucňou. Odporúčame však zvoliť látkovú ľadvinku dámsku, ktorú môžete nosiť zapnutú vpredu krížom cez telo, vzadu krížom cez telo alebo okolo pása, ako sa nosila v 90-tych rokoch.

Ako nosiť dámsku ľadvinku v kombinácii s elegantným oblečením?

Pokiaľ sa však vo vašom šatníku skrýva elegantná ľadvinka dámska napríklad z kože, potom môžete zvoliť elegantný outfit. Ako na to? Elegantnú dámsku ľadvinku môžete kombinovať napríklad s nohavicami rovného strihu. Môžete zvoliť farby, ktoré sa vzájomne budú dopĺňať alebo zvoliť extravagantný kúsok. K tomuto outfitu môžete zvoliť elegantný top alebo pokojne aj košeľu. Nič nepokazíte ani tým, ak elegantnú dámsku koženú ľadvinku skombinujete s predlženým sakom alebo jednofarebným kostýmom. Dôležité sú aj v tomto prípade doplnky a vhodná obuv. Zvoliť môžete napríklad lodičky, ale aj elegantné mokasíny. Čo sa týka farieb, môžete vytvoriť kontrastný outfit alebo tón v tóne. Všetky kúsky by vám mali správne sedieť a byť vhodné na príležitosť, na ktorú potrebujete. Pokiaľ hľadáte elegantnú dámsku ľadvinku, na MODIVO nájdete široký výber ľadviniek v elegantnom dizajne, napríklad značiek Karl Lagerfeld, Chiara Ferragni, Love Moschino či Liu Jo.

Ako by vyzerala ľadvinka dámska v každodennom outfite?

Dámska ľadvinka je praktický doplnok, ktorý nahrádza v mnohých prípadoch kabelku. Preto ju nemusíte nosiť len na špeciálne príležitosti, ale pokojne aj na bežný deň. Môžete ju nosiť na rôzne spôsoby, aby ste dosiahli pohodlný a stále štýlový vzhľad. Preto dámsku látkovú alebo koženú ľadvinku môžete nosiť v kombinácii s džínsami, obyčajným tričkom s dlhým alebo krátkym rukávom, s legínami a teniskami, džínsovou bundou, koženkou či mikinou. Pokojne ju môžete skombinovať aj k šatám na bežný deň či rovnej sukni. Fantázii sa skutočne pri vytváraní outfitov medze nekladú. Dôležité je však mať dámsku ľadvinku v základnom a neutrálnom strihu, aby ste ju mohli nosiť na viacero spôsobov. Odporúčame vám teda vlastniť ľadvinku dámsku v neutrálnych odtieňoch. Pre ženský a štýlový vzhľad nezabúdajte ani na doplnky a vhodnú obuv. Je dôležité, aby vám ľadvinka vyhovovala najmä z hľadiska štýlu, ale aj praktickosti, teda veľkosti, keďže mnohé dámske ľadvinky sú natoľko malé, že do nich nevložíte veľké množstvo potrebných vecí. Nájdite aj vy svoju vysnívanú dámsku ľadvinku na MODIVO.sk.