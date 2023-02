Nárok na príspevok na bývanie nebude mať viac ľudí

Nárok na príspevok na bývanie mohol mať podľa návrhu vlastník alebo nájomca bytu, ak by boli jeho náklady na bývanie vyššie ako 30 % z jeho príjmu. Zákon zároveň obmedzoval hornú hranicu príjmu žiadateľa. Vyššie náklady na bývanie by štát preplatil, maximálne však do 20 % príjmu vlastníka nehnuteľnosti alebo 30 % príjmu v prípade nájomníka.

Zákon mal byť účinný od 1. mája 2023.