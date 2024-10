Benátky zvýšia vstupný poplatok pre jednodňových turistov na dvojnásobok

Od polovice apríla tak jednodňoví turisti zaplatia vstupný poplatok 10 eur. Uviedla to vo štvrtok agentúra DPA, ktorá sa odvolala na najnovšie informácie predstaviteľov mesta.

Zvýšený poplatok by sa mal uplatňovať do konca júla. Benátky sa v apríli tohto roka stali prvým mestom na svete, ktoré zaviedlo vstupný poplatok pre jednodňových turistov. Jeho hodnota bola 5 eur, pričom sa vyberal v čase od 8.30 do 16.00 h. Celkovo 485.000 turistov obohatilo mestskú pokladnicu počas testovacieho obdobia zhruba o 2,4 milióna eur.

Jednodňoví turisti, ktorí si vstup do mesta zarezervujú viac než tri dni vopred, budú aj v budúcnosti platiť pôvodný poplatok v hodnote 5 eur. Neplatičom by mohla hroziť pokuta do 300 eur, ktorú však mesto počas skúšobnej fázy neuplatňovalo. Príjmy zo vstupného poplatku chce vedenie mesta použiť na opravy kanálov, ciest a budov.