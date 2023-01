Akým dojazdom sa pýšia modely Kia?

DNES - 13:01

Bratislava Správy » Tlačové správy

To, či vozidlo zvládne na jedno nabitie cestu cez celé Slovensko alebo len po Tatry hrá veľkú rolu. Nechcete sa predsa zdržiavať častými zastávkami na nabíjacích staniciach. Elektrické autá nabijete cez noc a ráno sú pripravené do akcie. Či už do práce alebo na výlet s deťmi. Viete, ktorý model Kia má úplne najlepší dojazd na elektrinu či hybridný pohon?

Nerozlučná dvojica Plug-in hybrid Kia XCeed PHEV a Ceed SW PHEV sa v niektorých vlastnostiach líšia. Jedno ich však spája. Oba modely používajú rovnaký pohon Plug-in hybrid. Kia XCeed PHEVs benzínovo-elektrickým pohonom dokáže prejsť 50 kilometrov výhradne len na elektrinu. Kia Ceed SW zvládne ešte o 5 kilometrov naviac. Dynamické rozbehy a úspora spotreby, že nejdú dokopy? Práve na to je Plug-in hybrid geniálne riešenie. V obci sa zväčša rozbiehate na elektromotor a po dosiahnutí rýchlosti približne 25 km/h sa elektromotor prepne na benzínový pohon. 1 model 3 pohony Kia Niro je špičkové vozidlo, ktoré za rok 2022 získalo 1. miesto nemeckej prestížnej ankete Zlatý volant. Okrem toho si získava popularitu u ľudí z celého sveta. Je to aj vďaka trom variantom pohonov: Kia Niro EV, Kia Niro HEV a Kia Niro PHEV. V čom spočíva rozdiel a ktoré si vás získa svojim dojazdom? Model Kia Niro EV je plne elektrické vozidlo takmer pre všetky skupiny vodičov. Pre športovo založenejších aj pre zodpovedných rodičov. Zaraďuje sa medzi obľúbené elektromobily značky Kia spolu s EV6 a EV6 GT. Na jedno plné nabitie dokážete prejsť takmer 410 kilometrov. Aj keď ide o hybridné autá, modely Niro HEV a Niro PHEV sa nenechajú zahanbiť. Kia Niro HEV zvládne až 950 kilometrov. Pomáha mu k tomu kombinácia oboch motorov a rekuperácia elektrického motora. A čo na to Kia Niro PHEV? Na elektrinu zvládne 55 kilometrov. Čo dokáže obľúbené SUV Sportage? Klasické víkendové nákupy potravín si vyžadujú auto, ktoré dokáže pohodlne odviesť domov veľký nákup pre celú rodinu. Práve preto môžete vidieť na plných parkoviskách hneď niekoľko verzií modelu Kia Sportage. Tento model získal aj plug-in hybridnú a hybridnú verziu. Hybridná verzia tohto SUV zvládne prejsť viac ako 800 kilometrov. Nájdete v nej prvky, ktoré si obľúbite a spríjemnia vám deň. Ako je na tom plug-in hybridná verzia modelu Kia Sportage? Len za pomoci elektromotora zvládne prejsť cez 50 kilometrov. Je ideálna na nákupy, počas nákupu si môžete PHEV dobiť a spokojne s plnou batériou vyraziť kamkoľvek, aj za zážitkami. Stvorená je aj pre rodinu s deťmi a domácich maznáčikov. Výlety, dovolenka, či cesta do práce Kia Sorento je stvorený pre početné rodiny. Tento 5 alebo 7-miestny model sa dá využiť na niekoľko spôsobov. Stačí sklopiť zadný rad sedadiel a zrazu je miesto na množstvo vecí, ktoré sa do bežného auta nezmestia. Kúpili ste si nový nábytok? Nemusíte si prenajať dodávku, Kia Sorento to zvládne. Prečo sa nachádza na tomto zozname modelov? Pretože ho môžete mať už aj v hybridnej a plug-in hybridnej verzií. Prvá spomínaná verzia zvládne prejsť viac ako 1 050 kilometrov. Verzia s označením PHEV sa tiež nenechá zahanbiť oproti ostatným plug-in hybridom v tomto článku. Len na elektromotor zvládne prejsť až 70 kilometrov, čím jej patrí prvenstvo v dojazde medzi ostatnými PHEV modelmi značky Kia. Prichádzame do finále Na záver spomenieme dvojicu Kia EV6 a EV6 GT. Tieto elektrické autá sú už automobilovým fanúšikom dobre známe. Ich výkon dokáže nejednému človeku vyfúknuť klobúk z hlavy. Otázka znie, aký majú dojazd? Plne elektrická Kia EV6 sa pýši dojazdom 528 kilometrov, pričom jej výkonnejšia verzia Kia EV6 GT s batériou s kapacitou 77,4 kWh zabezpečí dojazd 424 km. Rozdiel medzi poslednými spomínanými verziami závisí predovšetkým od jej výkonu. Môžete jazdiť na čo najvyšší dojazd alebo si jazdu poriadne užiť. EV6 GT je najvýkonnejší automobil v Kia histórii a s výkonom až 430 kW môže byť jazda v ňom poriadna zábava. Zdieľať tento článok na Facebooku