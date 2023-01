Video: Vody oceánu sa zafarbili naružovo. Nejde o náhodu, toto je dôvod

Nestojí za tým žiadna ekologická katastrofa či neuveriteľný prírodný jav, ale jedinečný experiment pod vedeckým dohľadom.

Vedci zo Scripps Institution of Oceanography UC San Diego a University of Washington sa rozhodli študovať, ako sladká voda vlievajúca sa do oceánu interaguje s vlnami.

Pobrežná oceánografka Sarah Giddings, ktorá vedie štúdiu s názvom Plumes in Nearshore Conditions (PiNC) je nadšená, keďže takýto výskum sa ešte nikdy predtým neuskutočnil.

Giddings si myslí, že štúdia bude mať skvelé výsledky aj dopady, keďže spájajú mnoho ľudí s rôznymi odbornými znalosťami. Štúdia nie je len o farbení vody, bude pokračovať aj vo výskume starších štúdií. „Výsledky tohto experimentu skombinujeme so staršou terénnou štúdiou a počítačovými modelmi,” povedala Giddings vo vyhlásení.

Sladká voda je zvyčajne teplejšia ako voda z oceánu a lepšie sa nadnáša. Ako však prebieha ich spojenie a interakcia s vlnami, tak to sa rozhodli vedci zistiť práve tým, že zafarbia sladkú vodu naružovo. Samozrejme, ide o ekologicky bezpečné farbivo.

Pomocou dronu aj senzorov umiestnených pozdĺž piesku tento proces môžu sledovať. Výskumníci dúfajú, že ružové farbivo im povie viac aj o tom, ako sediment, znečisťujúce látky a dokonca aj larvy putujú do cez sladkovodné toky do oceánu.

Prostredníctvom senzorov môžu merať aj slanosť vody, jej teplotu, výšku vĺn i morské prúdy.

Experiment sa zameriava na oblasť okolo lagúny Los Peñasquitos, ktorá sa nachádza v rámci štátnej pláže Torrey Pines a prírodnej rezervácie v San Diegu v Kalifornii. Ide o prvé zafarbenie, no súčasťou výskumu sú ešte ďalšie dva pokusy.