Akou vodou polievate kvety? Pozor, aby ste ich neotrávili

Niektoré druhy vôd môžu podľa odborníka na domácu úpravu vody spôsobiť izbovým rastlinám problémy. Môžu byť totiž citlivé na pridané minerály, ktoré upravovaná voda z vodovodu často obsahuje. Gene Fitzgerald, odborník na domácu úpravu vody z BOS, varuje že nesprávnym druhom vody, môžete svoje črepníkové rastliny zabiť.

Pre portál Express povedal: „Zatiaľ čo na väčšine miest môže byť voda z vodovodu vhodná na zalievanie rastlín, ak máte tvrdú vodu, môže to viesť k ťažkostiam."

Tvrdá voda

Problémom tvrdej vody je vysoký obsah vápnika a horčíka. Práve tie môžu rastlinám narobiť nepríjemnosti. Keď rastliny zaťažujú usadeniny horčíka a vápnika, bráni im to v nasávaní iných živín. Takáto voda nerobí dobre ani domácim zvieratám.

Zmäkčená voda

Na vyriešenie tvrdej vody mnohí používajú zmäkčovače. Tie sa síce vysporiadajú s tvrdou vodou, no vytvoria zase iné problémy. Zmäkčená voda obsahuje prebytočnú soľ, ktorá rastlinám vôbec nepomáha. Môžu upadať až odumrieť. Ide o sodík, ktorý zmäkčená voda obsahuje. Keď sa nahromadí v pôde, spôsobuje rastlinám nepríjemnosti.

Príliš veľa chlóru

Voda, ktorá tečie z vodovodného kohútika, je u nás ošetrená dezinfekčným prostriedkom, aby bola bezpečná a spĺňala normy na pitnú vodu. Avšak práve chlór, ktorý zabíja užitočné baktérie a pomocné pôdne mikroorganizmy, nerobí izbovým rastlinám dobre.

Netreba však panikáriť, vo väčšine prípadov je voda z vodovodu v poriadku. Môžete si ju však nechať otestovať a ubezpečiť sa o jej vhodnosti.

Aké máte možnosti pri polievaní?

Destilovaná voda

Destilovaná voda rastlinám neublíži, no rastliny nebudú rásť tak rýchlo. Vaše rastliny udrží nažive, no nepridá im žiadne živiny navyše, keďže žiadne nemá. Preto niektorí pridávajú do destilovanej vody epsomskú soľ. Neexistuje však dôkaz, že to pomôže aj vašim rastlinám. Naopak príliš veľké množstvo soli by im mohlo ublížiť.

Dažďová voda

Dažďová voda je ideálne riešenie na polievanie izbových rastlín, no ak žijete v meste s vysokou hustotou obyvateľstva, prípadne blízko priemyselnej časti, dažďová voda nebude vhodná. Budú v nej nečistoty a tiež môže dôjsť k zníženiu úrovne pH.

Zber dažďovej vody nie je úplne jednoduchý, no oplatí sa. Najlepšie, ak budete zbierať vodu do nádoby na otvorenej časti dvora, nie z odkvapu.

Odstatá voda

Najjednoduchšie riešenie, ktoré vás v podstate nebude nič stáť, je nechať kohútikovú vodu odstáť. Naberte si ju do nádoby, nechajte do rána odstáť a môžete smelo polievať.