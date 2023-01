Zdieľate posteľ so psom? V zime to môže byť nebezpečné, varuje veterinár

Viac ako polovica majiteľov domácich zvierat priznáva, že spí so svojimi psami. Aj keď má líhanie s vaším psím spoločníkom veľa výhod, niektorí veterinári varujú, že to môže byť riskantné, najmä v zimných mesiacoch, informuje portál IFLScience.

Jednou z hlavných obáv je prehriatie. Počas chladných období sa psy s väčšou pravdepodobnosťou schúlia do vašej postele pod prikrývku, aby sa zahriali. Ak sa však navrstvia hrubé prikrývky a periny, niektoré psy môžu mať problém vstať z postele, ak je im príliš horúco, tvrdí veterinár.

„Veľmi malé psy, šteniatka, staršie psy a psy s artritídou alebo inými problémami s pohyblivosťou môžu mať problém nájsť bezpečný východ, ak im je príliš teplo,“ povedala pre The Telegraph Katy Alexander, vedúca veterinárneho výskumu v Blue Cross vo Veľkej Británii.

„Mali by ste sa vyhnúť záťažovým prikrývkam, ktoré môžu byť príliš ťažké na to, aby umožnili bezpečný výstup. Vyhrievané prikrývky môžu riskovať popáleniny a elektrický kábel predstavuje nebezpečenstvo pri žuvaní,“ dodala.

10 psích plemien, ktoré sú vhodné aj do menších bytov Prečítajte si ešte:

Zdieľanie postele so psom môže tiež ovplyvniť kvalitu spánku. Štúdia z roku 2020 zistila, že pes v posteli zvýšil pohyb ľudí počas noci. Hoci žiadny z účastníkov nehlásil problémy so spánkom, pohyb mohol naznačovať, že nespali tak pevne, ako si mysleli.

Toto je však len jedna strana argumentu. Niektoré výskumy ukázali, že zdieľanie postele s domácimi zvieratami nemá žiadny vplyv na kvalitu spánku. Iné štúdie naznačujú, že by to mohlo ovplyvniť kvalitu spánku, ale vplyv je veľmi mierny.

Množstvo ďalších štúdií skúmalo klady a zápory psa v posteli, aby dospeli k záveru, že by to mohlo skutočne zlepšiť pohodu majiteľov domácich zvierat.

V štúdii z roku 2018 vedci dospeli k záveru, že ženy, ktoré spia vedľa svojho psa, mali počas noci silnejšie pocity pohodlia a bezpečia. Naopak, opačne to bolo pri mačkách, o ktorých väčšina majiteľov domácich zvierat uviedla, že im narúšajú spánok.

Podobne výskumníci tvrdili, že zdieľanie postele s domácimi zvieratami bolo v histórii široko praktizované množstvom rôznych kultúr. Z akéhokoľvek dôvodu toto usporiadanie na spanie vyhovuje mnohým ľuďom a domácim miláčikom, čo by vedci mali zvážiť, aby pochopili viac.

„V priebehu histórie ľudia zdieľali svoje miesta na spanie nielen s inými ľuďmi, ale aj zvieratami," povedal autor štúdie Bradley Smith, psychológ z Central Queensland University v Austrálii.

Zatiaľ čo niektorí majitelia domácich zvierat uvádzajú, že si užívajú teplo, ktoré ich psy prinášajú do postele, Karly Smith, odborníčka na správanie zvierat v Blue Cross, povedala, že neodporúča dávať psa pod perinu s cieľom vyhriať posteľ. „So všetkými domácimi zvieratami sa musí zaobchádzať s dôstojnosťou, láskavosťou a rešpektom a mali by byť umiestnené iba v situáciách, ktoré sú bezpečné, vhodné a ktoré sa im páčia."

Samozrejme, niektoré psy sa rady túlia pod perinou, a ak je to niečo, čo chcú robiť, potom je to v poriadku. Je však dôležité nenútiť psy, aby robili veci, ktoré nepoznajú alebo ktoré by ich mohli desiť, povedala pre The Telegraph Karly Smith.

Ak váš pes rád zdieľa posteľ, odborníci povedali, aby ste dávali pozor na príznaky prehriatia. Psy, ktoré sa začínajú prehrievať, zrýchlene dýchajú a sú rozrušené. Ak si to všimnete, okamžite odstráňte prikrývky a periny.