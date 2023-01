Video: Zabudnite na bleskozvod, vedci dokázali odkloniť blesky pomocou laserov

Lasery môžu fungovať ako virtuálne bleskozvody, ktoré presmerujú blesky.

Franklinov bleskozvod bol významným vedeckým pokrokom svojej doby, ktorý zabránil miliónom požiarov a zásahov elektrickým prúdom a demonštroval schopnosť ľudstva ovládať sily, ktorých sme sa dlho obávali, že patria bohom. Napriek tomu je to už 270 rokov a zostáva základom našej ochrany pred bleskom. Možno nastal čas na modernizáciu, píše portál IFLScience.

To navrhuje aj Dr. Aurélien Houard z ENSTA Paris a jeho spolupracovníci v novom článku, ktorý demonštruje, že laserové impulzy môžu zmeniť smer úderu blesku. Článok bol publikovaný v Nature Photonics.

Tím vedcov predtým preukázal, že schopnosť laserov ionizovať vzduch v laboratóriách môže spôsobiť, že iskry s napätím 2 milióny voltov preskakujú pozdĺž kanálov s nízkou hustotou.

Aby svoj nápad posunuli do vyššieho štádia, umiestnili laserový stroj veľkosti auta blízko veže na vrchu Säntis vo Švajčiarsku. Veža bola vybraná preto, že na rozdiel od prísloví o tom, že blesk nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto, zasiahne ju blesk asi stokrát za rok. Malo by to byť najviac v Európe.

Počas šesťhodinovej búrky laserové impulzy ovládali smer štyroch bleskových výbojov. Jeden z bleskov, vyskytujúci sa pod relatívne jasnou oblohou, bol zaznamenaný pomocou dvoch vysokorýchlostných kamier. To ukázalo, že sledoval dráhu laserových lúčov najmenej 50 metrov. Všetky boli sprevádzané zvýšenými röntgenovými zábleskami.

„Aj keď je táto oblasť výskumu veľmi aktívna už viac ako 20 rokov, toto je prvý výsledok poľa, ktorý experimentálne demonštruje blesky vedené lasermi,“ píšu autori. Dva predchádzajúce pokusy dosiahnuť niečo podobné zlyhali. Autori pripisujú svoj úspech použitiu oveľa rýchlejších laserových impulzov, ktoré sa opakujú na stupnici tisíckrát za sekundu.

Výroba a prevádzka takéhoto lasera bude pravdepodobne vždy drahá. Medzitým predmetná telekomunikačná veža po všetkých tých rokoch stále stojí, pretože jej bleskozvod funguje mimoriadne dobre aj sám o sebe. Zostrojenie laserového stroja trvalo tímu tri roky a jeho výkon bol v rozsahu terawattov, aj to len na veľmi krátky čas. To je viac ako celková spotreba elektrickej energie v Európe.

Sú však chvíle, keď sú potrebné viac než stacionárne bleskozvody, napríklad keď sa ľudia potrebujú pohybovať na otvorenom poli. Ukázalo sa, že rakety s pripojeným drôtom spúšťajú blesky a zneškodňujú silné elektrické polia, ktoré by mohli viesť k následným úderom. Rakety sú však na jedno použitie, a preto môžu byť z dlhodobého hľadiska drahšie ako lasery, o ktorých autori tvrdia, že by tiež mohli chrániť životne dôležitú stacionárnu infraštruktúru lepšie ako Franklinove bleskozvody.