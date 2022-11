Vodiči neveria vlastným očiam: Rodina býva v dome v strede kruhového objazdu

Pred desiatkami rokov si rodina v severnom Walese kúpila dom so záhradou. Čoskoro ich však úrady upozornili, že sa na tom mieste bude stavať kruhový objazd, takže sa majú odsťahovať. S touto možnosťou však nesúhlasili. Prešli desaťročia a dom sa nezmenil.

No zatiaľ čo dom v severnom Walese sa takmer nezmenil, prostredie okolo áno. Dom obkolesil kruhový objazd na A525 medzi Rhyl a Ruthin. Je pravda, že kruhový objazd je väčší ako väčšina ostatných a má obvyklé kvetinové záhony a šípky, ale priamo v strede je rodinný dom, ktorý teraz patrí Clwydovi Howatsonovi.

Bungalov pôvodne kúpili David John a Eirian Howatson v roku 1960 v čase, keď tam neexistoval kruhový objazd a dokonca ani obchvat. Pozemok okolo ich nového domova bol jednoducho malý statok s okolím. Ale koncom sedemdesiatych rokov boli predložené plány na kruhový objazd po dokončení v tom čase nového obchvatu Denbigh, informuje walesonline.co.uk.

Kruhový objazd dokončili v roku 1980, kedy David John zomrel.

O 42 rokov neskôr je dom stále vo vlastníctve rodiny Howatsonovcov. Clywd Howatson má 64 rokov a väčšinu svojho života prežil práve v tomto netradične umiestnenom dome. V súčasnosti tam žije so svojou ženou a synom. Ako píše thesun.co.uk, Clwyd si tam život pochvaľuje. Nemusia vôbec riešiť susedov a hluk z cesty vraj nie je veľmi odlišný od iných ciest.

O niečo ťažšie to majú kuriéri a poštári, ktorým nie vždy hneď napadne, že majú zásielku doručiť do stredu kruhového objazdu. Život v strede kruhového objazdu vie byť aj náročnejší, najmä keď dorazí celá rodina aj s vnúčatami. Howatsonovci sú totiž veľká rodina so siedmimi deťmi a dvanástimi vnúčatami, ktorí ich často navštevujú.