Budí vás v noci časté močenie? Tieto malé zmeny vám môžu pomôcť

DNES - 19:37

Bratislava Správy » Zdravie

Poznáte to, konečne zaspávate, no musíte vstať a ísť na toaletu. No a potom ešte niekoľkokrát počas noci. Ak vás trápi časté nočné močenie, nasledujúce riadky sú určené práve vám.

Dobrou správou je, že noktúriu alebo časté močenie môžete malými zmenami upraviť. Tiež je však dôležité, aby ste sa o tomto probléme porozprávali so svojím lekárom. Časté močenie totiž môže byť príznakom iných zdravotných problémov. V mnohých prípadoch je časté močenie len vedľajším účinkom starnutia. Čím je človek starší, tým produkuje menej hormónu, ktorý pomáha so zadržiavaním tekutín. Vtedy sa močový mechúr plní rýchlejšie a nie je schopný zadržiavať veľa moču. Tiež častejšie močia tehotné ženy. No časté močenie môže byť príznakom aj vážnejších stavov: Diabetes

Syndróm hyperaktívneho močového mechúra

Infekcie močových ciest

Problémy s prostatou Ako teda zabojovať s častým nočným močením? Ak si chcete zmenšiť počet nočných vychádzok na toaletu, vyskúšajte nasledujúce tipy. Veďte si denník Sledujte, koľko tekutín vypijete, aké potraviny jete, či užívate diuretikum a zrátajte si, koľkokrát chodíte v noci aj cez deň močiť. Ak močíte viac ako 10-krát za 24 hodín, môže to byť problém, hovorí Dr. Slopnick. Diuretikum si vezmite popoludní Ak užívate diuretikum na vysoký krvný tlak, opuch nôh alebo kongestívnu srdcovú chorobu, užite ho popoludní. Takto liek spôsobí, že vaše telo vytvorí viac moču popoludní a večer, čo môže spôsobiť nižšiu produkciu moču cez noc. Najprv sa však obráťte na svojho lekára, aby ste sa uistili, že je v poriadku užívať tento liek v inú dennú dobu. Dve hodiny pred spaním obmedzte príjem tekutín Prijímanie tekutín tesne pred spaním môže viesť k nočnému močeniu. Počas dňa tiež obmedzte alkohol a kofeín, ktoré stimulujú močový mechúr. Ak máte problémy s nočným pomočovaním, obmedzte sa na jeden alebo žiadny alkoholický nápoj a znížte súčasný príjem kofeínu, radia na webe Clevelandskej kliniky. Nechajte si skontrolovať spánkové apnoe Počas hlbokého spánku telo produkuje antidiuretické hormóny, čo umožňuje cez noc zadržať viac tekutín. Ľudia so spánkovým apnoe sa nedostanú do hlbokých štádií spánku, takže ich telo nevytvára dostatok tohto hormónu. V tomto prípade by liečba spánkového apnoe mala tiež pomôcť znížiť vaše časté nočné výlety na toaletu. Ako často je v poriadku chodiť v noci na toaletu? Je normálne močiť štyri až osemkrát za deň, ale ak navštevujete toaletu častejšie alebo vstávate na toaletu niekoľkokrát za noc, mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom. Ak za častým močením stojí starnutie, je dobré mať na pamäti, že dospelí starší ako 60 rokov by mali počítať s tým, že sa na toaletu vyberú aspoň raz za noc. Ak máte medzi 65 a 70 a chodíte viac ako dvakrát za noc, mali by ste si dohodnúť stretnutie so svojím lekárom. Lekára navštívte aj vtedy, ak ste starší ako 70 rokov a močíte viac ako trikrát každú noc. Zdieľať tento článok na Facebooku