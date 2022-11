Pozor na tento obľúbený doplnok stravy! Zvyšuje riziko rakoviny a metastáz v mozgu

Pri užívaní doplnkov stravy s obsahom vitamínov si väčšina ľudí myslí, že tým prospievajú svoju telu. Medzi populárne doplnky patrí aj nikotínamid ribozid, forma vitamínu B3, ktorá má zlepšovať kardiovaskulárne, metabolické a neurologické zdravie. Výskum vedcov z University of Missouri však zistil, že nikotínamid ribozid môže skutočne zvýšiť riziko závažných ochorení vrátane rakoviny.

Medzinárodný tím výskumníkov pod vedením docentky chémie Eleny Goun zistil, že vysoké hladiny nikotínamid ribozidu môžu nielen zvýšiť riziko vzniku rakoviny prsníka, ale môžu tiež spôsobiť metastázovanie alebo rozšírenie rakoviny do mozgu. Keď sa rakovina dostane do mozgu, vyhliadky na prežitie sú nízke, pretože v súčasnosti neexistujú žiadne možnosti liečby. Ako uviedla Goun:

"Niektorí ľudia ich užívajú, pretože automaticky predpokladajú, že vitamíny a doplnky majú len pozitívne zdravotné prínosy, ale o tom, ako skutočne fungujú, sa vie len veľmi málo. Pre tento nedostatok vedomostí sme boli inšpirovaní k štúdiu základných otázok týkajúcich sa toho, ako vitamíny a doplnky fungujú v tele."

Po smrti svojho 59-ročného otca iba tri mesiace po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva, sa Elena Gond rozhodla lepšie pochopiť metabolizmus rakoviny alebo energiu, ktorou sa rakovina šíri v tele.

Keďže nikotínamid ribozid je známy doplnok, ktorý pomáha zvyšovať hladiny bunkovej energie a rakovinové bunky sa živia touto energiou, Goun chcela preskúmať úlohu nikotínamid ribozidu pri vývoji a šírení rakoviny. Ako uviedla Goun:

"Naša práca je obzvlášť dôležitá vzhľadom na širokú komerčnú dostupnosť a veľký počet prebiehajúcich klinických štúdií na ľuďoch, kde sa nikotínamid ribozid používa na zmiernenie vedľajších účinkov liečby rakoviny u pacientov."

Výskumníci použili túto technológiu na porovnanie a preskúmanie hladín nikotínamid ribozidu v rakovinových bunkách, T bunkách a zdravých tkanivách. Podľa vedcov je nikotínamid ribozid široko používaný aj v klinických skúškach, no spôsob, akým funguje, nie je dobre prebádaný. Ako dodala Goun:

"To nás inšpirovalo k tomu, aby sme prišli s touto novou zobrazovacou technikou založenou na ultracitlivom bioluminiscenčnom zobrazovaní, ktoré umožňuje kvantifikáciu hladín nikotínamid ribozidu v reálnom čase neinvazívnym spôsobom. Prítomnosť nikotínamid ribozidu sa prejavuje svetlom a čím je svetlo jasnejšie, tým viac je prítomný nikotínamid ribozid.“

Podľa autorov štúdie tieto zistenia zdôrazňujú dôležitosť starostlivého skúmania potenciálnych vedľajších účinkov doplnkov, ako je nikotínamid ribozid, pred ich použitím u ľudí. V budúcnosti by sa chceli venovať vývoju určitých inhibítorov, ktoré by pomohli zefektívniť liečbu rakoviny, ako je chemoterapia. Kľúčom by mala byť personalizovaná medicína.

"Nie všetky rakoviny sú rovnaké u každého človeka, najmä z hľadiska metabolických znakov," povedala Goun. "Rakovina môže často zmeniť svoj metabolizmus pred alebo po chemoterapii."