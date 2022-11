​Nekvitne vám orchidea? Toto sú najčastejšie dôvody, len takto dosiahnete stonky plné pukov

Ak vám orchidea dlhšie nekvitne, netreba hneď panikáriť. Je možné, že rastlina len prešla do pokojovej fázy, počas ktorej sa zotavuje z predošlého rastu, a čoskoro nahodí nové puky. Ak ste však na nej nevideli kvety už viac ako 6 až 9 mesiacov, je možné, že jej v kvitnutí bránite sami nesprávnou starostlivosťou.

1. Málo svetla

Svetlo je mimoriadne dôležité pre všetky kvitnúce rastliny a často je hlavným dôvodom, prečo nekvitnú. Väčšina druhov orchideí, vrátane phalaenopsis, dendrobium, cattleya a cymbidium vyžaduje nepriame svetlo, aby mohli kvitnúť.

Orchidey umiestnite do slnečnej miestnosti, ale nie na priame slnko, ktoré by ich mohlo spáliť. Ak ich chcete postaviť priamo na parapet, malo by ísť o okno smerujúce na západ alebo východ. V tmavších podmienkach je nutné zabezpečiť im umelé osvetlenie.

2. Priame slnko

Orchidey sú jedny z najnáročnejších rastlín na svetelné podmienky. V prirodzenom tropickom prostredí rastú pod listami vyšších stromov, takže na ne nepreniká priame slnečné žiarenie, ktoré by mohlo poškodiť listy. Tomu sa treba vyhnúť aj v domácnosti.

Pri spálení a inom poškodení listov orchidea presmeruje všetky svoje živiny do tejto časti, aby ju obnovila, a preto jej neostane dostatok prospešných látok na podporu kvitnutia.

3. Stabilná teplota

V rámci bežného rastového cyklu orchidey rodia veľké a dlhotrvajúce kvety. V tomto im pomáha aj teplejšie prostredie počas dňa a nižšia teplota v noci. Ak máte problém s ich zakvitnutím, skúste teplotu v miestnosti na noc znížiť o pár stupňov.

4. Prerastanie kvetináča

Ak je substrát v kvetináči prerastený, ku koreňom sa nemusí dostať postačujúce množstvo vzduchu, čo má dopad nielen na kvitnutie orchidey, ale aj na celkové zdravie rastliny. Dvojaké korene totiž nečerpajú živiny len z pôdy, ale aj zo vzdušnej vlhkosti.

Ani po presadení sa hneď netreba tešiť na nové puky. Niektoré druhy orchideí totiž nezakvitnú ani pol roka po tomto kroku, iné zas preferujú tesnejšie podmienky v kvetináči. Je preto potrebné dobre sa oboznámiť s potrebami tej-ktorej rastliny.

Najlepší spôsob, ako zistiť, či nastal čas presadiť orchideu, je skontrolovať jej korene. Ak sú hnedé, mazľavé alebo príliš husté, presaďte ju. To isté spravte v prípade, že niektoré z nich vyčnievajú zo zeminy.

Pri presádzaní voľte o len o málo väčší kvetináč ako bol ten pôvodný. Korene by sa totiž v priveľkom priestranstve mohli dusiť, čo by rozhodne nepodporilo kvitnutie.

5. Preliatie

Okrem svetla sú tieto tropické rastliny citlivé aj na množstvo vody pri zálievke, ktoré ovplyvňuje aj rast pukov. Tie môžu pri preliatí celkom opadať a koreňom hrozí, že zhnijú. Bezpečnejšie je preto zaliať orchideu menším množstvom vody.

Dôležitý je aj kvalitný substrát s dostatočným odtokom. Orchideu vždy saďte do kvetináča s dierkami naspodku a podkvetníkom, aby sa pri koreňoch nehromadila voda.

6. Sucho

Opačný prípad je zanedbávanie zálievky. Suché rastliny totiž len sotva zakvitnú a čo je horšie, začnú odčerpávať zvyšky vody z pukov, ktoré následne vyschnú. Kvetov sa preto tak rýchlo nedočkáte.

Orchideám treba dopriať aj vlhký vzduch, takže ich pravidelne roste dažďovou alebo odstátou vodou. Tento krok je neraz dôležitejší ako samostatná zálievka.

7. Ešte nenastal vhodný čas

Každý druh orchidey má špecifický rastový cyklus. Niektoré kvitnú na jar alebo v lete, iné dokonca v zime. Napríklad orchidea druhu vanda je známa tým, že kvitne len dva či trikrát za rok, pričom kvety jej vydržia v priemere šesť týždňov.

Ani kúpa zakvitnutej rastliny veľa nehovorí o jej kvalite. Predajcovia totiž vedia docieliť kvitnutie orchideí vďaka správnym svetelným a teplotným podmienkam, preto je dôležité pozorne si naštudovať rastový cyklus konkrétneho druhu vami zvolenej rastliny.

8. Nevhodné hnojivo

Aby sa orchidei darilo v neprirodzených podmienkach interiéru, mali by ste jej zabezpečiť výživu aj vo forme hnojiva. To však nesmie byť univerzálne, pretože by mohlo pôsobiť príliš agresívne na koreňový systém. Namiesto toho si zaobstarajte špeciálne hnojivo na orchidey.