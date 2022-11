Unikátna cesta športovca: Z cintorína sa dostal až do NBA

Rok 2022 sa stal pre 25-ročného hráča prelomovým, kedy sa prepracoval do zostavy Los Angeles Lakers. Nebolo to však vôbec jednoduché.

Tento týždeň zažil basketbalista Matt Ryan pravdepodobne svoj najväčší športový moment. Vďaka jeho skórovaniu sa Lakers dostali do predĺženia, ktoré vyhrali 120:117. Okrem toho, že jeho tím vyhral, to bol pre Ryana zápas kariéry, keď za 18 minút strávených na palubovke zaznamenal 11 bodov a dve asistencie, píše The U.S. Sun. Tomuto zápasu však predchádzala unikátna cesta.

Po prestupe z Notre Dame do Vanderbiltu a potom do Chattanoogy Ryana v roku 2020 nedraftoval žiaden tím. Potom zasiahla pandémia COVID-19. Ryan musel nájsť spôsob, ako sa uživiť a zároveň pravidelne trénovať, aby sa udržal vo forme pre každú príležitosť, ktorá sa mu naskytne.

Basketbalový hráč tak nakoniec pracoval ako hrobník na cintoríne v Yonkers. Počas studenej zimy mal vraj na sebe asi osem vrstiev, informuje The U.S. Sun. Okrem toho trénoval basketbal a príležitostne pracoval ako kuriér.

Vo februári 2022 sa stal s tímom Boston Celtics víťazom Východnej konferencie. V septembri sa na základe ročnej zmluvy pripojil k Lakers