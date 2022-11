Čo robiť, keď má pes svojho obľúbenca, ale nie ste to vy?

Neoddeliteľnou súčasťou sna o vlastníctve psa je, že máte rozkošného maznáčika, ktorý je vaším najlepším kamarátom. Čo sa však stane, ak váš štvornohý priateľ uprednostňuje niekoho iného a tento scenár „najlepšieho priateľa človeka“ sa vám celkom stáva?

Odborníci majú riešenie na túto situáciu a radia, čo môžete urobiť, aby ste si so psom vytvorili silnejšie puto.

Strávte s ním pozitívny čas

Claire Haynes, ktorá sa venuje sociálnemu správaniu psov, vysvetľuje, že pes si vytvorí spojenie s každým, kto s ním trávi čas a pozitívne s ním komunikuje. “Psy sú spoločenský druh a radi trávia čas s ľuďmi,” hovorí Haynes.

So psom si môžete vybudovať vzťah tak, že s ním podnikáte veci, ktoré ho bavia. V závislosti od preferencií vášho psa, to môže byť napríklad prechádzka, tréning, strihanie, hranie sa s hračkami, píše metro.co.uk.

Nájdite si čas spoznať ho

Bez ohľadu na to akú milujúcu povesť majú psy, každý maznáčik je individualita. Aj psy sú emocionálne a zložité tvory. “Potrebujú čas, aby sa prispôsobili rôznym ľuďom, prostrediu a rutine. Takže je tiež dôležité, aby dostali čas a aby boli majitelia trpezliví a chápali,” hovorí Esme Wheeler, expertka na dobré životné podmienky psov.

Sledujte reč tela

Z reči tela sa dozviete, či psa niečo stresuje alebo znepokojuje. Majitelia by mali pochopiť príznaky nervózneho alebo úzkostného psa. To môže zahŕňať odvrátený pohľad, olizovanie pier, zívanie, keď nie sú unavení, nevysvetliteľné dýchanie a zapínanie uší - a mohlo by to pomôcť vysvetliť spúšťač psích obáv, vysvetľuje Claire Haynes.

Pri snahe stať sa psím obľúbencom treba pamätať na to, že šťastie vášho psa je dôležitejšie ako to, kto je jeho favoritom.