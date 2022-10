Toto sa stane, keď sa kombinujú probiotiká s antidepresívami

Psychiatri si čoraz viac uvedomujú silu probiotík pri ovplyvňovaní nálady. Napriek tomu je väčšina psychiatrov opatrná a neodporúča nahradiť antidepresíva probiotikami, kým sa nedokončí ďalší klinický výskum. Nová štúdia Anny-Chiary Schaubovej a jej kolegov však otestovala účinok probiotík v kombinácii s antidepresívami. To, čo zistili, by malo dostať psychiatrov do pozoru.

Ich štúdia zahŕňala pacientov s depresívnou poruchou, pričom ich rozdelili do dvoch skupín: jedna dostávala probiotiká a druhá dostávala placebo. Všetci pritom užívali svoje bežné dávky antidepresív. Po mesiaci skupina užívajúca probiotiká zaznamenala výrazné zlepšenie nálady v porovnaní s placebom.

„Naše výsledky naznačujú, že doplnková probiotická liečba zlepšuje symptómy depresie a zvyšuje špecifické bakteriálne taxóny súvisiace so zdravím," uviedli vedci v štúdii publikovanej vo vedeckom časopise Journal of Clinical Medicine

Probiotiká, ktoré môžu zlepšiť náladu, sa nazývajú psychobiotiká. Hlavnou zložkou probiotika použitého v štúdii bol Lactobacillus. Štúdia sledovala metaanalýzu vykonanú z roku 2021, ktorá tiež preukázala veľké zlepšenie pri kombinácií antidepresív s probiotikami.

Ako môžu probiotiká zmierniť depresiu

Tento účinok súvisí s tým, ako probiotiká pomáhajú opraviť narušené črevá. Niektorým výskumníkom sa výraz deravé črevá nepáči, pretože výstelka čreva je v skutočnosti navrhnutá tak, aby trochu presakovala a živiny sa mohli vstrebávať.

Tento výraz môže byť nepresný, ale určite príznačný. Patogény môžu časom zničiť vrstvu hlienu a narušiť výstelku čriev. To môže umožniť patogénom a toxínom vstúpiť do krvného obehu. Srdce ich potom napumpuje do každého orgánu v tele, čím sa spustí imunitná reakcia, pri ktorej sa aktivujú zápalové bunky, aby zahnali a zabili patogény. Táto reakcia zničí votrelcov a vráti veci do normálu, za predpokladu, že sa črevo uzdraví.

Ak presakovanie pretrváva, výsledkom môže byť chronický systémový zápal. Vedci si teraz uvedomujú, že väčšina chronických ochorení začína týmto spôsobom, pričom baktérie spôsobujú poškodenie rôznych orgánov, vrátane mozgu. Ako poznamenal Hippokrates: "Všetky choroby začínajú v čreve."

Probiotické mikróby produkujú butyrát, ktorý vyživuje a lieči črevnú výstelku. To znižuje pravdepodobnosť poškodenia čreva a zastaví zápal.

Upokojenie imunitného systému

Niektoré baktérie môžu aktivovať interleukíny, ktoré zmierňujú zápal. Je to preto, že tieto mikróby sa prejavili na začiatku vášho vývoja a naučili váš imunitný systém, aby im poskytol priechod. Keď ich váš imunitný systém uvidí, rozpozná ich a vytáča zápal.

Zlé baktérie majú opačný účinok, naštartujú zápalovú reakciu, ktorá ich má zničiť. Imunitný systém spôsobuje množstvo vedľajších škôd, ktoré často zhoršujú situáciu. Napriek tomu bakteriálne infekcie môžu zabíjať, takže určité poškodenia sú cenou, ktorú musíme zaplatiť.

Psychobiotické mikróby produkujú BDNF, chemickú látku, ktorá podporuje rast nových mozgových buniek. Produkujú tiež neurotransmitery ako GABA, dopamín a serotonín. Tieto rôzne mikrobiálne sekréty majú veľký vplyv na zdravie mozgu a môžu vysvetliť, ako podporujú antidepresíva.

Rozlíšiť dobré baktérie od zlých môže byť zložité, pretože mnohé údajne zlé baktérie sú prospešné, keď sa ich počet drží pod kontrolou. Napriek tomu môžeme uviesť niekoľko príkladov.

Dobré baktérie:

Bifidobacterium

Lactobacillus

Faecalibacterium

Akkermansia

Dialister

Zlé baktérie:

Streptococcus

Klebsiella

Oscillibacter

Allistipes

Lachnospiraceae

Turicibacter

Paraprevotella

Medzi dobré baktérie patria známe probiotiká ako Lactobacillus a Bifidobacteria, ktoré sa nachádzajú v jogurte, kefíre, kapuste a iných fermentovaných potravinách. Špecifickými druhmi týchto kmeňov sú aj psychobiotiká.

Ak máte depresiu, bez ohľadu na to, či užívate antidepresíva alebo nie, užívanie probiotických alebo prebiotických doplnkov má veľmi málo nevýhod. Dokážu upokojiť vaše črevá a chrániť vás pred desiatkami chronických zápalových ochorení. Je pravdepodobné, že vám môžu pomôcť zlepšiť náladu. Je to jednoduché riešenie s nízkym rizikom.