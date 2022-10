Čaputová: Alkohol pri jazde autom nemá miesto

Úprimnú sústrasť rodinám, blízkym a priateľom obetí tragickej autonehody, ktorá sa odohrala v nedeľu (2. 10.) v noci v centre Bratislavy, vyjadrila prezidentka Zuzana Čaputová. Na sociálnej sieti zároveň všetkým zraneným zaželala skoré uzdravenie.

Prezidentka svojím statusom apeluje na zodpovednosť za volantom. „Alkohol pri jazde autom nemá miesto. Pri sadaní za volant sa vždy, prosím, rozhodujme a správajme zodpovedne, aby sme svojím konaním nezapríčinili nešťastie a smútok iným ľuďom,“ napísala.

V centre Bratislavy narazilo v nedeľu krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si podľa záchranárov vyžiadala štyroch mŕtvych a šesť zranených. Polícia žiada svedkov tragickej nehody v centre Bratislavy, aby sa jej prihlásili. Okolnosti nehody vyšetrujú. Súvisia s tým i dopravné obmedzenia. Občanov policajti vyzvali, aby na presun do Petržalky, ak je to možné, využili alternatívnu trasu.