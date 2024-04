Progresívne Slovensko kritizuje, že návrh k HZS sa venuje len jednej téme

Opozičné hnutie PS súhlasí so zmenou vekovej hranice pre povinné nosenie prilby na lyžiarskych tratiach. Návrh novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorý problematiku rieši, by sa však podľa neho mal venovať viacerým problémom, nielen jednému. Návrh do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z koaličnej SNS.

„S touto konkrétnou zmenou súhlasím, ale zaráža ma, že otvárate zákon o Horskej záchrannej službe takýmto prázdnym návrhom. (...). Samotní horskí záchranári očakávajú viacero legislatívnych zmien, tak prečo tu ideme hlasovať iba o jednoriadkovom návrhu?,“ poznamenala v rozprave poslankyňa Natália Nash (PS).

Poukázala na to, že v parlamente mali na stole návrh novely aj v minulom roku. Daná úprava podľa nej riešila viaceré oblasti. „Stačilo urobiť bežnú prax - chytiť do rúk už hotový návrh zákona z minulého roka, ktorý už prešiel takmer celým legislatívnym procesom, prehodnotiť jeho ustanovenia a vybrať z neho potrebné úpravy,“ doplnila. Obáva sa preto, či nejde o súčasť kampane k voľbám do europarlamentu.

Poslanec a jeden z predkladateľov Adam Lučanský (SNS) reagoval, že ide o prvú legislatívu, ktorú realizuje. Avizoval, že prehodnotia, či je možné riešiť, resp. do návrhu zahrnúť body, ktoré riešil návrh novely z minulého volebného obdobia. „Nebojíme sa otvoriť ďalšie témy,“ dodal.