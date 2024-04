Prezidentka sa na záver úradovania v Košiciach stretla s Rudolfom Schusterom

Súčasťou jej piatkového programu bola aj diskusia so študentmi žurnalistiky a politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) o význame slobodných médií pre demokraciu.

„Bola som tu veľmi rada, cítim sa tu dobre. Atmosféra, ktorú tu zažívam, je pre mňa unikátna a vzácna, a v niečom aj taká ozdravná - byť trošku ďalej od toho hradného kopca Bratislavy,“ povedala na záver výjazdu na východe krajiny.

Hlava štátu uplynulé dni okrem Košíc navštívila aj Prešov, Starú Ľubovňu či obec Zborov. „Stretla som tu veľa nesmierne šikovných talentovaných ľudí - mladých, starších, stredného veku, ktorí sa venujú rôznym oblastiam, takže vždy prídem na východ pookriať a budem sa sem veľmi rada vracať, aj keď už nebudem v prezidentskom úrade,“ skonštatovala.

Stretnutie so Schusterom sa podľa nej konalo v dobrej nálade. Obaja sa zhodli, že by bolo dobré stretávať sa aj po tom, ako sa jej mandát hlavy štátu v júni skončí, keďže si majú čo povedať. Exprezident, ktorý v januári oslávil 90 rokov, sa poďakoval Čaputovej, že prišla do Košíc aj za jej doterajšie pôsobenie vo funkcii. „Našli sme dokonca spoločného menovateľa na riešenie niektorých košických problémov, ale o tom ešte nebudem hovoriť, keďže je to len na ceste,“ povedal Schuster novinárom.