​5 dôležitých opatrení v domácnosti, ktoré musíte urobiť pred zimou, ak chcete ušetriť na energiách

Vykurovanie domácnosti patrí k energeticky a finančne najnáročnejším položkám počas zimy. Je preto prirodzené, že väčšina z nás hľadá spôsoby, ako na kúrení ušetriť. Netreba však hneď pomýšľať na zimu v byte.

Pred rastúcimi nákladmi počas zimy vás ochráni aj prevencia, ktorú však treba vykonať ešte pred začiatkom najintenzívnejšej fázy vykurovania. Mala by pritom zahŕňať 5 dôležitých krokov.

Odvzdušnite radiátory

Počuli ste to už stokrát, a nezaobíde sa bez toho ani tento článok. K odvzdušneniu radiátorov treba pristúpiť ešte na jeseň, predtým, ako ich začnete naplno využívať. Tento krok sa odporúča vykonať každý rok.

Vďaka odvzdušneniu odstránite z radiátorov vzduchové bubliny, zabránite vnútornému korodovaniu a ochránite výhrevné teleso pred prehrievaním a iným poškodením. Podrobným návodom sa tu nejdeme príliš zaoberať, v prípade potreby ho nájdete v tomto článku:

Aplikujte inhibítor korózie

Keď už máte radiátory odvzdušnené, aplikujte do nich inhibítor korózie. Na tento krok sa často zabúda, no mal by byť samozrejmý najmä v prípade, že kúrenie dlho nebolo pustené. Voda v radiátoroch totiž po čase reaguje s kovom, a vnútri tak dochádza k tvorbe korózie, ktorá môže spôsobiť problémy s kúrením.

Inhibítor je chemický roztok, ktorý po naliatí do vykurovacieho systému rozkladá koróziu, čím prispieva k efektívnejšiemu vykurovaniu a šetrí náklady na opravu a údržbu.

Skontrolujte bojler

Ohrievače vody a bojlery by mali byť ročne kontrolované profíkom, aby sa zaistil ich správny chod, ale aj aby im nevypršala garancia záruky. Prehliadka bojlera zaberie asi 20 minút a môže odhaliť drobné nedostatky, ktoré treba hneď odstrániť.

V prípade, že nenechávate bojler kontrolovať alebo ho sami nekontrolujete, riskujete, že z neho začne unikať plyn. Aj pri nákupe výhrevných telies treba premýšľať vopred – pri prevádzke najviac ušetríte s energeticky nenáročnými bojlermi, ktoré síce môžu byť drahšie, ale z dlhodobého hľadiska predstavujú dobrú investíciu.

Prepláchnite systém

Korózia nie je to jediné, čo môže radiátorom brániť v efektívnom fungovaní. Vnútri sa okrem nej môže tvoriť aj sliz, ktorého prítomnosť dokážete zistiť hmatom – na mieste, kde sa utvorí, bude radiátor studený aj po tom, ako ho spustíte. Dobrým ukazovateľom je aj hnedá voda pri odvzdušňovaní a hlasné zvuky z bojlera.

Najideálnejším riešením tohto problému je najprv odvzdušniť všetky radiátory, a potom ich odpojiť zo systému, vyniesť na dvor a prepláchnuť hadicou z oboch strán. Hoci ide o náročný proces, štandardne ho netreba opakovať každý rok.

Vymeňte staré a neefektívne radiátory

Radiátory, ktoré pravidelne spôsobujú problémy alebo sú staršie ako 10 rokov, by ste mali vymeniť za nové a efektívnejšie. Dokážete takto usporiť až 50 percent z nákladov na vykurovanie.

Moderné radiátory pri kúrení využívajú menšie množstvo vody za rovnaký čas. Vypnite kúrenie v celom dome alebo byte, odvzdušnite staré radiátory a nakoniec ich odpojte zo systému a vymeňte za nové.