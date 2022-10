Chytré spôsoby ako využiť tavnú pištoľ

Tavná pištoľ je niečo, čo obvykle potrebujete na výrobu dekorácie alebo remeselného projektu. Hoci náplne dnes dostanete v rôznych typoch a farbách, dokážete s nimi viac ako len vyrobiť dekoráciu.

Protišmyková plocha

Po zaschnutí ma lepidlo gumovú konzistenciu, takže sa dá použiť na výrobu protišmykovej plochy. Napríklad na vešiaku, aby vám z neho neskĺzavalo oblečenie. Môžete ho naniesť na podrážku papúč či spodok koberca a nechajte zaschnúť.

Upozornenie: Povrch, na ktorý lepidlo nanášate, by sa nemal príliš zahriať. Mohlo by to viesť k lepkavému neporiadku.

Ochranné nožičky pre nábytok

Lepidlo môžete použiť aj ako ochranu na nohy nábytku, kvetináčov či iných ťažkých predmetov, ktoré by mohli poškodiť podlahu či poličky. Na kvetináč stačia tri či štyri kvapky vo veľkosti palca dokola vonkajšieho dna, na stôl zase kvapka na každú nohu. Všetky lepidlové body musia byť rovnaké, aby bol nábytok vyrovnaný.

Puzdro na nôž

Rachotiace nože v zásuvke sa o seba trú a časom sa otupia. Vyrobte si z lepidla vlastný obal na nože a vyhnete sa aj náhodným porezaniam pri siahnutí rukou do zásuvky. Na celý povrch čepele najskôr naneste vazelínu a potom potrite horúcim lepidlom. Potom už len stačí počkať, kým lepidlo uschne, a pomaly ho odstrániť z noža.