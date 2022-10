Tom Hanks: Mám len štyri dobré filmy

Povedal to v nedávnom rozhovore pre People, v ktorom rozprával o písaní svojho prvého románu The Making of Another Major Movie Masterpiece, ktorého dej prebieha niekoľko desaťročí a ukazuje, ako sa americká kultúra zmenila od druhej svetovej vojny.

„Natočil som veľa filmov a štyri z nich sú podľa mňa celkom dobré. Stále ma však prekvapuje, ako filmy vznikajú. Od nápadu až po obraz na obrazovke, celý proces je zázrak,” povedal herec.

Hanks v rozhovore nešpecifikoval, ktorý zo štyroch filmov mal na mysli, ani či to myslel ako herec alebo v rámci svojej produkčnej spoločnosti Playtone, ktorú založil v roku 1998 po boku Garyho Goetzmana.

Podľa IMDb sú štyri najlepšie filmy, v ktorých Hanks hral, ​​Forrest Gump, Zachráňte vojaka Ryana, Zelená míľa a Príbeh hračiek 3.