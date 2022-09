Ako často kupovať nový mobil a prečo je to vôbec potrebné?

Prelom augusta a septembra je okrem príchodu jesene v posledných rokoch charakteristický aj tým, že technologické spoločnosti ako Apple, Google a Samsung sa predháňajú v bombastických reklamách, ktoré sa nás snažia presvedčiť o tom, že potrebujeme nové zariadenia z ich dielne.

Z funkčného a vizuálneho hľadiska nové smartfóny obvykle kráčajú v šľapajach svojich predkov, no zákazník má aj tak pocit, že to, čo má doma, už jednoducho nestačí na splnenie požiadaviek vyvíjajúceho sa trhu. Na to, aby sme sa na ďalší deň ocitli pred bránou predajne, neraz stačí malá zmena fotoaparátu alebo žiarivejší displej.

Všetci už máme skúsenosť s tým, že priemerný mobil, nezávisle od výrobcu, po niekoľkých rokoch používania už nefunguje tak dobre ako na začiatku. Nedokáže napríklad spustiť nové aplikácie, je pomalý alebo mu zlyháva dotyková obrazovka.

Po zrátaní všetkých negatív naozaj prichádza do úvahy výmena staršieho zariadenia, zvlášť ak jeho oprava hrozí vyššími nákladmi ako kúpa nového. Častejší je však prípad, keď sa problém so zariadením dá elegantne vyriešiť aj bez míňania peňazí na novinky.

Som nespokojný so svojím mobilom?

Ešte predtým, ako sa rozhodnete pre kúpu nového mobilu, si treba položiť niekoľko otázok. Prvá a najzákladnejšia z nich sa týka vašej spokojnosti. Mnohé jej príčiny pritom poskytujú jednoduchšie riešenia ako je kúpa nového modelu:

Ak je zariadenie pomalé alebo sa rýchlo vybíja, najrýchlejším a najlacnejším riešením je kúpa novej batérie. Tá dokáže predĺžiť životnosť smartfónu a zrýchliť jeho chod. Výmena batérie by mala prebehnúť aspoň raz za dva roky bez ohľadu na to, do akej miery ste s fungovaním mobilu spokojní.

Ak sa vám minul úložný priestor v zariadení, a nemôžete si doň teda ukladať nové fotografie a iné súbory, pozorne si prezrite všetky inštalované aplikácie a zbavte sa tých, ktoré už nepoužívate.

Niektoré problémy sa nedajú riešiť jednoducho. Napríklad výmena rozbitého displeja neraz stojí viac ako kúpa nového zariadenia. Vo všeobecnosti platí, že ak oprava stojí viac ako polovica nového smartfónu, zvážte radšej jeho kúpu.

Dá sa aktualizovať softvér?

Výrobcovia pravidelne zverejňujú aktualizácie systému, ktoré používateľom poskytujú nové zdokonalenia, ale aj bezpečnostné záplaty, ktoré chránia pred škodlivými súbormi. Ak váš mobil už nepodporuje najnovšiu aktualizáciu softvéru, mali by ste presedlať na novší model.

Systémové aktualizácie Apple sú zväčša navrhnuté tak, aby vyhovovali 5 až 6-ročným zariadeniam. Pri Androide je toto obdobie kratšie – asi 2 až 3 roky.

Aj keď je bezpečnosť dôležitá, mnohí zákazníci si nemôžu dovoliť obetovať kvôli nej úspory každé 2 či 3 roky. V takomto prípade pomôžu aspoň anti-malwareové aplikácie, ktoré možno nájsť v systémovom obchode.

Ako mi nový mobil zmení život?

Pred kúpou si treba predstaviť, ako vám nový mobil zmení život. Ak napríklad čakáte prírastok do rodiny, ale váš aktuálny model fotí rozmazane, nový mobil s lepším fotoaparátom môže markantne zmeniť váš používateľský zážitok.

Ak patríte k tým, ktorí využívajú mobil len na základné procesy, ako je volanie, esemeskovanie alebo prezeranie webových stránok, nový a rýchlejší model vám zrejme neprinesie toľko nadšenia, pretože rozdiel v rýchlosti si pri týchto činnostiach všimnete len minimálne.