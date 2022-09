Prekvapivý zvyk, ktorý môže viesť ku krádeži identity: Toto s heslami viac nerobte!

Slová, ktorých sa desí každý zamestnanec v kancelárii: Platnosť vášho hesla vypršala. Strašidelné upozornenie u väčšiny z nás vedie k rýchlej náprave v podobe zmeny hesla, či už ide o prístup ku kontu na sociálnych sieťach, k mailovej schránke alebo ku kanálu na YouTube.

Väčšina používateľov internetu si zmení exspirované heslo tak, aby si zapamätala jeho novú verziu, a preto sa uchyľuje len k drobným skrášleniam – používateľ napríklad vymení jedno číslo za druhé alebo nahradí pôvodné slovo niečím, čo s ním súvisí alebo sa naň dá rovnako ľahko spomenúť.

Zmena hesla, ktorému skončila platnosť, je podľa spoločnosti Microsoft nielen otravná, ale aj nebezpečná. Technologický gigant totiž upozorňuje, že používatelia, ktorí k nej pristúpia, sú v skutočnosti náchylnejší na krádež identity.

„Požiadavka na zmenu hesla po vypršaní jeho platnosti pácha viac škôd ako úžitku, pretože používatelia si kvôli nej volia predvídateľné heslá, pozostávajúce zo súvisiacich slov a čísel,“ uvádza Microsoft vo vyhlásení.

Zmena narobí viac škody ako úžitku

Exspirácia hesiel a požiadavka na ich zmenu je vo svete technológií populárna od roku 2004, keď ju viaceré americké vládne organizácie navrhli v rámci návodu na efektívnu ochranu internetových kont.

K naštrbeniu povesti pravidelného obmieňania hesiel prispel v roku 2017 americký Národný inštitút pre štandardy a technológie, keď odporučil upustiť od tohto zvyku. Následkom toho Microsoft v roku 2019 pristúpil k zrušeniu požiadavky vo svojich programoch, medzi ktoré patrí aj Outlook, Word, PowerPoint či Skype. Podľa spoločnosti ide o „zastaranú a prekonanú prax s malým prínosom.“

Ďalšou požiadavkou pri tvorbe nového hesla, ktorú používatelia často považujú za otravnú, je jeho minimálna dĺžka a zložitosť. Microsoft už zvažuje aj nad jej obmedzením, pretože aj ona môže mať na svedomí tvorbu predvídateľných hesiel.

„Je dôležité pochopiť ľudskú povahu, pretože výskumy dokazujú, že takmer každé pravidlo, ktoré uložíte používateľovi, bude mať za následok oslabenie kvality hesla,“ pokračuje Microsoft vo vyhlásení. „Požiadavky na dĺžku, špeciálne znaky a zmeny hesla vedú k jeho normalizovaniu, kvôli čomu sa stáva náchylnejším na útok alebo prelomenie.“

Tešiť sa z konca všetkých pravidiel pri tvorbe nových hesiel je zatiaľ predčasné. Microsoft totiž naďalej odporúča vyhnúť sa jednoduchým kombináciám, ako je „12345“ alebo „abcde“, pričom zdôrazňuje, že heslo by malo byť náročné na uhádnutie. Okrem toho odporúča použiť pri jeho tvorbe najmenej osem znakov, ale zároveň by nemalo byť príliš dlhé, pretože to vedie k opakovaniu jeho častí (napríklad „hesloheslo“).

Používatelia podľa Microsoftu najlepšie zabezpečia svoje konto viacstupňovým overovaním. Aktualizujte si preto údaje o svojom telefónnom čísle, mailovej adrese a zariadení, na ktoré príde upozornenie v prípade narušenia bezpečnosti.