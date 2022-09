Meteorológovia upozorňujú na hmlu, pre viaceré okresy vydali výstrahu

Za prechovávanie nepatrného množstva marihuany nemá po novom hroziť väzenie

DNES - 8:27 Domáce

Za prechovávanie nepatrného množstva marihuany nemá po novom hroziť väzenie. Týkalo by sa to ľudí, ktorí by nemali pri sebe viac ako gram marihuany, respektíve 100 miligramov účinnej látky.