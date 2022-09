Legendárny herec Radoslav Brzobohatý sa narodil pred 90 rokmi

Účinkoval v množstve známych filmov, ako Noční jazdci, Sněženky a machři, Anděl s ďáblem v těle, Nejasná správa o konci sveta. Celkovo si zahral vo viac ako 170 snímkach a televíznych filmoch. Od narodenia českej hereckej legendy Radoslava Brzobohatého uplynie dnes (13. septembra) 90 rokov.

„Ako herec bol úžasný. Čo sa týka rovnosti, mužnosti, chlapskosti, to sa zhodoval s civilom. Napríklad kosiť kosou vedel, ale zavŕtať šrób do steny, to nevedel a nemal na to trpezlivosť. Takže častokrát si ho divák spájal s tým, že je to taký chlap, čo príde a postaví vlastnými rukami dom,“ spomenula si pre TASR jeho manželka - slovenská herečka Hana Gregorová.

Radoslav Brzobohatý sa narodil na Slovensku vo Vrútkach 13. septembra 1932 v námorníckej rodine, kde jeho otec v tom čase pracoval ako strojvodca. V roku 1940 sa presťahovali naspäť do otcovho rodiska na Moravu, kde navštevoval vo Valašskom Meziříčí gymnázium. Odtiaľ ho ale vylúčili a učil sa za mechanika pletiarenských strojov. Počas štúdia vystupoval s ochotníckym krúžkom a hral v kapelách. V roku 1955 absolvoval herectvo na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe.

Do divadla v českom Kolíne nastúpil v roku 1955. Získal angažmán v divadlách v Olomouci, Příbrame a v Prahe. Prvú veľkú vlnu popularity priniesla hercovi úloha Martina Edena v televíznej inscenácii románu Jacka Londona-Cesta rieky k moru (1966). Zažiaril aj v komédii Dáma na kolejích (1966). Zo 70. rokov si ho diváci pamätajú z historického seriálu F. L. Věk (1970), televízneho spracovania rovnomenného románu z druhej polovice 18. storočia.

V pražskom Divadle na Vinohradech pôsobil v rokoch 1967 až 1999. Stvárnil tam množstvo postáv ako napríklad Kráľ Krysa či Faust. O šírke jeho hereckého záberu svedčí fakt, že po odchode z tejto scény exceloval v titulnej postave muzikálu Grék Zorba.

Jeho pestrá filmografia zahŕňa snímky ako Atentát (1964), Dáma na kolejích (1966), Všichni dobří rodáci (1968), Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969), Pěnička a Paraplíčko (1970), ako aj Sněženky a machři (1982), Anděl s ďáblem v těle (1983), alebo Dva na koni, jeden na oslu (1986). Filmografia pokračovala snímkami ako Anděl svádí ďábla (1988), či neskoršie filmy Nejasná správa o konci sveta (1997), Z pekla šťastie (1999), Z pekla šťastie 2 (2001), Sněženky a machři po 25 letech (2008) ako aj Bastardi 2 (2011).

Umelec účinkoval v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského (1968), Tridsať prípadov majora Zemana (1976), Povstalecká história (1984), Cirkus Humberto (1988), ale aj v novších produkciách ako Četnícke humoresky (2003), Ulice (2005), Vyprávěj (2009), Život je ples (2012) a v mnohých ďalších.

V ankete najobľúbenejších televíznych osobností a programov s názvom TýTý ho uviedli do Dvorany slávy. Okrem herectva sa venoval aj dabingu, za čo získal v roku 2006 Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu.

S prvou manželkou a zároveň hereckou partnerkou Jiřinou Bohdalovou strávil desať rokov. Pri nakrúcaní filmu Noční jazdci (1981) vo Vysokých Tatrách sa však zoznámil s Hanou Gregorovou, ktorá bola v tom období vydatá. Pár sa dal nečakane dokopy. Obaja sa rozviedli a na jar v roku 1982 sa zosobášili. Začiatkom roku 1983 sa dvojici narodilo ich prvé a jediné spoločné dieťa, syn Ondřej, ktorý je v súčasnosti hercom a hudobníkom. Gregorová založila v roku 2004 v Prahe Divadlo Radka Brzobohatého.

„Milovala som ho 32 rokov a spomínam na neho len s láskou, s obdivom a s úžasom. Ako manžel bol výborný so všetkými kladmi aj zápormi, čo k manželstvu patria, ale bol to výborný parťák. Otec úžasný, trošku rozmaznávací. Keby sa nestalo to, čo sa stalo – tá aneuryzma, tak si myslím, že ešte aj dnes v 90 rokoch bol by tu fit a plný elánu,“ dodala pre TASR Gregorová.

Herec zomrel 12. septembra 2012 v Prahe, deň pred svojimi 80. narodeninami. Mal vážne kardiovaskulárne problémy. Pochovaný je na pražskom Vyšehradskom cintoríne.