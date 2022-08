​9 lží, ktoré si hovoríme o pití alkoholu

Príležitosť na pohárik sa nájde vždy – či už ide o oslavu narodenín alebo Nového roku, Vianoce, meniny, výročie, úspech v práci,... Mohli by sme takto pokračovať, až kým by sme dospeli k záveru, že v skutočnosti existuje viac dôvodov na to, prečo si vypiť, než na to, prečo to nerobiť.

Skutočnosť, že čoraz viac ľudí sa obracia k pravidelnému poháru vína na „uvoľnenie stresu“, podporujú aj viaceré výskumy, ktoré hovoria o pozitívach mierneho pitia alkoholu, no zabúdajú zdôrazniť hrozby, aké z neho plynú.

Nie je žiadnym prekvapením, že ľudia stále veria mýtom spojeným s konzumáciou alkoholu a jeho „rozumnou mierou“. Sami pritom často ospravedlňujeme svoje návyky klamstvami, o ktorých tušíme, že nie sú celkom pravdivé, no aj tak si ich opakujeme.

1. Červené víno je zdravé

Foto: Strannik_fox/Shutterstock.com

Áno, ide o jeden z mála druhov alkoholu, ktoré so sebou prinášajú aj pozitívne účinky. Veda napríklad dokázala, že zložka resveratrol, ktorú obsahuje červené víno, podporuje zdravie srdca. Treba však zdôrazniť, že toto tvrdenie podporujú len pokusy na myšiach. Tým podajú takú vysokú dávku, že na vyrovnanie by človek musel vypiť celý bazén červeného vína.

2. Veď sa neopíjam

Vyvráťme jeden z najväčších mýtov o pití alkoholu: o alkoholizme v žiadnom prípade nerozhoduje výlučne to, či sa pri pití opíjate alebo nie. Neobstojí ani výhovorka, že si nalejete len raz za čas. Najväčšou hrozbou totiž nie sú krátkodobé, ale dlhodobé následky, ktoré prispievajú k chronickým ochoreniam, ako je rakovina. Tolerancia na alkohol vás pred nimi neochráni – práve naopak, vysoká miera tolerancie na alkohol väčšinou vzniká pri nadmernej konzumácii, čo znamená vyššie riziko chronických následkov.

3. Bez pohárika sa neviem uvoľniť

Veľkým problémom alkoholu je okrem následkov na zdravie aj jeho spoločenský aspekt. Je pravda, že tento jed spomaľuje reflexy a úsudok, preto môžete obzvlášť v spoločnosti nadobudnúť pocit odvážnosti a pohodlia.

Alkohol ale otupuje aj úsudok. Pocit sebavedomia, aký v nás zanecháva, je falošný, pretože prestávame byť schopní objektívne hodnotiť, ako nás okolie vníma. Najhoršie pocity prichádzajú v nasledovný deň, keď si nedokážeme spomenúť, čo presne sme pred inými robili a hovorili.

4. Pijem len kvalitu

Lacná plechovka piva a drahé výberové víno majú jednu vec spoločnú – v oboch sa nachádza ten istý jed. Každý alkoholický nápoj sa vyrába z etanolu, ktorý je tiež dôvodom, prečo na druhý deň máme opicu a prečo sa stávame závislí.

5. Pohárik denne ešte nikoho nezabil

Foto: PopTika/Shutterstock.com

Odporúčania zdravotníckych organizácií sa líšia v závislosti od pohlavia a veku konzumentov, ale v zásade sa dá povedať, že priemerný človek by nemal vypiť viac ako 14 jednotiek alkoholu za týždeň, čo je približne jeden pohár denne. To, že by nemal vypiť viac, ale neznamená, že má piť menej, respektíve vôbec akékoľvek množstvo alkoholu.

Žiadna zdravotnícka organizácia vás nepodporí v konzumácii alkoholu, aj ak by malo ísť len o jeden pohár denne. Jeho negatíva značne presahujú pozitíva, a pri domácom dávkovaní si navyše neviete presne naliať množstvo, ktoré by zodpovedalo jednej jednotke uvádzanej v odporúčaniach.

6. Vďaka nemu viem „vypnúť“

Áno, po drobnom potešení pred spaním sa skutočne uvoľníme. Zaujímavé je však aj to, že pocity ľudí, ktorí si v piatok večer vyjdú von posedieť s kamarátmi, ale namiesto ležiaka si dajú len nealkoholické pivo, sú takmer identické ako pocity tých, ktorí vonku pijú alkohol. Uvoľnenie totiž prichádza už len vďaka samotnému rozhodnutiu, že sa uvoľníte. Alkohol je v tomto prípade len druhotný prostriedok.

Okrem toho sme už spomínali, že pocit po vypití drinku u väčšiny ľudí pripomína všetko, len nie relax. Alkohol mení chemické procesy v mozgu tak, že sprvu cítime blaho, ale na ďalší deň sa dostavuje opica a psychické nepohodlie.

7. Lepší ako lieky na spanie

Aj ak vám pohárik pred spaním pomôže rýchlejšie zaspať, o takomto spánku sa nedá hovoriť ako o kvalitnom. Po alkohole sa ľudia počas noci bežne budia, trápi ich dehydratácia a nedarí sa im znovu zaspať. Pri troche šťastia sa vám síce podarí prespať celú noc, ale ráno aj tak vstanete unavení.

8. Veď nepijem každý deň

Foto: Vershinin89/Shutterstock.com

Medzi jedným drinkom denne a pravidelnou piatkovou „opíjačkou“ zo zdravotného hľadiska nie je veľký rozdiel.

14 jednotiek alkoholu za týždeň zvyšuje riziko úmrtia o jedno percento. 28 jednotiek týždenne ho zvyšuje o 4 percentá a 42 jednotiek, ktoré by sme mohli premeniť napríklad na 14 dvojdecových pohárov vína, ho zvyšuje o 10 percent. Hovoríme pritom o riziku alkoholom vyvolávaných ochorení, ako je rakovina, porážka alebo infarkt.