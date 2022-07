Video: Žena ustupovala pred medvieďatami, vtom sa na ňu vyrútila medvedica

Návštevníčka lesov v Kitimat v Kanade si užívala chvíle na brehu rieky, keď sa k nej priblížilo niekoľko medveďov grizly. Vo videu môžete vidieť, ako sa medvede chladia v rieke a autorka videa sa na seba snaží upozorniť hlasným rozprávaním. Zvedavé medvede sa však rozhodnú pomaly kráčať smerom k nej.

Žena musí ustúpiť do vody a pohybuje sa pozdĺž brehu, aby si udržala vzdialenosť, no zvedavé mláďatá sa k nej stále približujú. V istom momente sú pri nej tak blízko, že by na mláďa mohla dočiahnuť rukou. Vtom momente však zakročila medvedica a vyrútila sa na ženu s mobilom, ktorá bola nútená sa ponoriť do vody.

Nie je jasné, či sa autorka videa dostala do ešte bližšieho kontaktu s medveďmi, no zjavne stret prežila, pretože video zverejnila aj s popisom: „Dve zvedavé mláďatá grizlyho a mladá medvedica. Mama sa bála všetkých ľudí a psov pri rieke a len sa snažila chrániť svoje zvedavé mláďatá.“